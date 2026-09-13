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14 साल की शादी, 4 महीने से अलग थे पति-पत्नी…लोक अदालत में कुछ घंटों में बदली पूरी कहानी, फिर जो हुआ वो भावुक कर देगा

Damoh National Lok Adalat: दमोह जिले में इस साल की तीसरी बार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. जहां 500 से ज्यादा केस को मौके पर ही सुलझा दिया गया. इसमें पति-पत्नी से लेकर दुर्घटना से जुड़े मामले सामने शामिल हैं.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Sep 13, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:49 PM IST
14 साल की शादी, 4 महीने से अलग थे पति-पत्नी…लोक अदालत में कुछ घंटों में बदली पूरी कहानी, फिर जो हुआ वो भावुक कर देगा
Image Credit: ZEE MEDIA

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