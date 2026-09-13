/14 साल की शादी, 4 महीने से अलग थे पति-पत्नी…लोक अदालत में कुछ घंटों में बदली पूरी कहानी, फिर जो हुआ वो भावुक कर देगा

इस साल की तीसरी लोक अदालत

उन्होंने आगे कहा कि यह इस साल की तीसरी महा लोक अदालत है. इसमें केवल जीतने वाली की बात नहीं है. इसमें भाईचारे वाली बात है. इसमें थीम है, कि न कोई जीता, न कोई हारा, सभी जीते. यहां से जो भी उनको रिलीफ मिलेगी, वो सभी जीतकर जाएंगे. उन्होंने कहा कि उसमें भाईचारा कायम होगा, जिससे उनकी हमेशा-हमेशा के लिए दुश्मनी खत्म हो जाएगी. उन्होंने बताया कि उनका विवाद का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा. इसका न कोई अपील होती है, न ही कोई इसकी बाद में कोई विवाद बाकी रह जाता है. उन्होंने आगे कहा कि यह संपूर्ण हल जो लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होते हैं, वह अंतिम फैसला कहलाया जाता है.