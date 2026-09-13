/14 साल की शादी, 4 महीने से अलग थे पति-पत्नी…लोक अदालत में कुछ घंटों में बदली पूरी कहानी, फिर जो हुआ वो भावुक कर देगा

राज्य चुनें
Damoh News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से दमोह में नेशनल लोक अदालत लगाई गई. यह लोक अदालत इस साल की तीसरी बार आयोजित की गई है. जिला न्यायालय परिसर के साथ साथ हटा पथरिया और तेंदुखेड़ा सिविल कोर्ट में 20 उपखंडों के माध्यम से 500 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया गया है. इससे जिले में बड़ा बदलाव देखने को मिला है.
बता दें कि सालों से पेंडिंग पड़े मामलों में लोग दर-दर भटक रहे थे. इस लोक अदालत के दौरान कुछ ही घंटों के अंदर समाधान मिल गया. वहीं इसे पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली. यहां विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित मामलों में आपसी राजीनामा कराया गया. इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सुभाष सोलंकी का कहना है कि लोक अदालत में हुए फैसले के आगे कहीं कोई अपील नहीं है.
इस साल की तीसरी लोक अदालत
उन्होंने आगे कहा कि यह इस साल की तीसरी महा लोक अदालत है. इसमें केवल जीतने वाली की बात नहीं है. इसमें भाईचारे वाली बात है. इसमें थीम है, कि न कोई जीता, न कोई हारा, सभी जीते. यहां से जो भी उनको रिलीफ मिलेगी, वो सभी जीतकर जाएंगे. उन्होंने कहा कि उसमें भाईचारा कायम होगा, जिससे उनकी हमेशा-हमेशा के लिए दुश्मनी खत्म हो जाएगी. उन्होंने बताया कि उनका विवाद का समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा. इसका न कोई अपील होती है, न ही कोई इसकी बाद में कोई विवाद बाकी रह जाता है. उन्होंने आगे कहा कि यह संपूर्ण हल जो लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होते हैं, वह अंतिम फैसला कहलाया जाता है.
कहां-कहां बनाई खंडपीठ
वहीं विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री उषा का कहना है कि इस दमोह के जिला मुख्यालय में कुल 20 खंडपीठ गठित की गई थीं, जिसमें से 13 खंडपीठ यहां जिला मुख्यालय में हैं, बाकी 5 हटा में और 1-1 तेन्दूखेड़ा और पथरिया तहसील में मौजूद हैं. कुल प्रकरण 640 रेफर किए गए थे, जिसमें से अभी, इस वक्त तक लगभग 450 प्रकरण का निपटारा किया जा चुका है. इसमें मुख्य रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मैट्रिमोनियल केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, ट्रैफिक चालान्स, विद्युत के केसेस, मुख्य नगरपालिका से संबंधित केसेस, जल कर, इन विभिन्न प्रकरणों में और इन से संबंधित जो भी केसेस थे, उनका निपटारा किया जा चुका है.
दुर्घटना से जुड़े 23 केस
उन्होंने बताया कि इसमें दुर्घटना से रिलेटेड 23 केस खत्म हुए हैं. इसके अलावा, फैमिली कोर्ट में एक पारिवारिक विवाद था, जिसमें पति-पत्नी 14 साल से जिनके शादी हो गए थे. वो पिछले 4-6 महीने से अलग रह रहे थे. आज लोक अदालत में उन्होंने राजीनामा करते हुए साथ में रहने का फैसला किया है. वहीं माननीय अध्यक्ष महोदय ने साथ में रहने और आपसी सहमति से अच्छे जीवन जीने के लिए उन्हें आशीर्वाद स्वरूप जीनामा करवाया है.