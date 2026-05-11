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लालच पड़ा भारी, 6000 की रिश्वते लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार, कैसे हुआ खुलासा

Damoh News: दमोह जिले में एक पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. सचिव ने पीएम आवास योजना के बदले में रिश्वत की मांग की थी. जिसके बाद उसे पकड़ा गया है.

Written By  Mahendra Dubey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 11, 2026, 06:09 PM IST
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दमोह में रिश्वत लेते सचिव गिरफ्तार
दमोह में रिश्वत लेते सचिव गिरफ्तार

MP News: दमोह से बड़ी खबर है यहां एक बार फिर एक रिश्वतखोर को रंगे हाथों पकड़ा गया है और इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है. मामला जिले के तेजगढ़ का है यहां पंचायत सचिव जुगराज लोधी 6000 हजार की घूस लेते पकड़ा गया है. मामले में चौकीदार गुड्डा रैकवार को भी पकड़ा गया है. कार्रवाई बेहद ही प्लानिंग के तहत की गई थी, ताकि सचिव को किसी तरह का शक न हो और कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके. 

पीएम आवास योजना का मामला

दरअसल, तेजगढ़ पंचायत के तहत महेंद्र कोष्ठी के परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था. जिसकी राशि जारी नहीं हो रही थी और कोष्ठी ने पंचायत सचिव जुगराज लोधी से संपर्क किया. सचिव ने सरपंच का हवाला देकर 15 हजार रूपयों की मांग की थी. लेकिन मामला दस हजार में सेट हो गया, पहली किश्त 4 हजार देने के बाद कोष्ठी ने लोकायुक्त सागर से इसकी शिकायत कर दी. इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और आज तेजगढ़ पंचायत दफ्तर में सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है. पंचायत सचिव के अलावा चौकीदार गुड्डा रैकवार को भी सचिव का सहयोग करने का आरोपी बनाया गया है. जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. 

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वहीं मामले में सरपंच और उनके पति की भूमिका की भी जांच की जायेगी. पीड़ित ने बताया कि वह लंबे समय से अपने पीएम आवास के लिए परेशान हो रहा था. लेकिन उसकी पीएम आवास की दूसरी किस्त जारी नहीं हो रही थी. जब उससे लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी, तो उसने मामले की शिकायत लोकायुक्त में कर दी. जिसके बाद जांच शुरू हुई है. 

सागर लोकायुक्त की कार्रवाई 

यह पूरी कार्रवाई सागर लोकायुक्त की तरफ से की गई है. लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि सचिव के साथ-साथ चौकीदार पर भी कार्रवाई की गई है. यह शिकायत 16 अप्रैल को हुई थी. उसके बाद पूरा सत्यापन किया गया था. जिसके बाद कार्रवाई की गई है. वहीं रिश्वत का यह मामला सामने आने के बाद भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर उजागर हुआ है. 

ये भी पढ़ेंः '40 रुपए में भी भ्रष्टाचार..', जीतू पटवारी ने सरकार पर उठाए सवाल,अपराध पर भी कही बड़ी बात

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