दमोह के पथरिया में बारिश के बीच पॉलिथीन के सहारे अंतिम संस्कार, श्मशान घाट में नहीं है टीन शेड

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Pathariya News: एमपी में किए जा रहे विकास के दावों के बीच आजादी के बाद से अब तक कई ऐसी जगहें हैं, जहां शायद सरकार और प्रशासन की नजर नहीं पड़ी. यदि पड़ी होती तो शायद लोगों को अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई देने और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए पॉलिथीन का सहारा नहीं लेना पड़ता और रो-रोकर ये नहीं सोचना पड़ता कि बारिश में उनके परिजन का शव ठीक से जल पाएगा या नहीं. फिर एक बार सूबे के दमोह से झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जिंदा रहते लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले या न मिले, लेकिन मरने के बाद उनके शव को भी जलाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है.
जिले के पथरिया ब्लॉक हेडक्वार्टर के वार्ड नंबर 15 का ये हाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जहां लोग बारिश में भगवान से दुआ करते हैं कि मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन बारिश में उनके इलाके में किसी की मृत्यु न हो, वरना उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा.
मंत्री लखन पटेल का खुद का विधानसभा क्षेत्र
यह प्रदेश सरकार के मंत्री लखन पटेल का खुद का विधानसभा क्षेत्र है, जहां श्मशान में एक टीन शेड तक नहीं है. बरसात हो रही होती है तो लोग अंतिम संस्कार की पूजन सामग्री और लकड़ी लेने के साथ एक बड़ी सी पॉलिथीन लेते हैं. लोग छाते लेकर अंतिम यात्रा में जाते हैं और पहले चिता के ऊपर शेड बनाने के लिए पॉलिथीन लगाई जाती है. फिर छाता लिए लोग शव और चिता के आसपास रहते हैं, ताकि अर्थी गीली न हो, जिन लकड़ियों को चिता में लगाया गया है, वे पानी में गीली न हों और जलने में दिक्कत न आए.
घंटों करनी पड़ती है मशक्कत
लिहाजा घंटों की मशक्कत के बाद चिता को अग्नि दी जाती है और छाते तथा ऊपर लगाई गई प्लास्टिक के सुरक्षा घेरे में अंतिम संस्कार होता है. पानी में भीगते लोग घंटों इसी मरघट में रहते हैं और जब उन्हें लगता है कि चिता के अंदर रखा शव जल गया है, तब वे घर जाते हैं. हिंदू रीति-रिवाज के मुताबिक, दूसरे या तीसरे दिन अस्थि संचय होता है. मतलब शव के जलने के बाद उसमें रह जाने वाली हड्डियां, नाखून और दांत राख से बाहर निकाले जाते हैं और उनका संचय करके उन्हें पवित्र नदियों में विसर्जित किया जाता है. वहीं चिता की राख भी नदियों में बहाई जाती है.
लोगों की आस्था पर बड़ी चोट
लेकिन इस श्मशान घाट में बारिश के दिनों में राख की तो कल्पना करना ही बेकार है, क्योंकि बारिश का पानी उसे बहा ले जाता है और राख नदियों में जाने से पहले शहर के नालों में जाती है. वहीं शव की हड्डियां, नाखून और दांत थोड़े-बहुत ही मिल पाते हैं. बाकी आसमान से गिरा पानी उन्हें बहा ले जाता है और लोगों की आस्था पर सीधे-सीधे चोट होती है. इसको लेकर स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले चालीस सालों से यहां अंतिम संस्कार होता है और स्थिति एक जैसी है, कोई बदलाव नहीं हुआ. बाकी दिनों में तो ठीक, लेकिन बरसात में अंतिम संस्कार ऐसे ही करना पड़ता है.
लोगों के प्रशासन पर आरोप
लोगों का कहना है कि तमाम जिम्मेदार इन हालातों से वाकिफ हैं, फिर चाहे प्रशासनिक मशीनरी हो या फिर जनप्रतिनिधि. सबको मालूम है कि यहां अंतिम संस्कार कैसे होता है, क्योंकि सभी के पास जाकर लोग मरघट को व्यवस्थित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. श्मशान घाट में बहुत कुछ सुविधाएं हों या न हों, पर एक टीन शेड तो लगना चाहिए, लेकिन किसी को इसे लेकर शर्म भी नहीं आई. अब जब फिर एक बार ये हालात कैमरे में कैद हुए तो प्रशासनिक अफसर कह रहे हैं कि इस जगह पर जल्दी इंतजाम किए जाएंगे और उम्मीद यही है कि शायद अब मुर्दे सुकून से जल पाएंगे.
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