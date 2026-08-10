दमोह के पथरिया में बारिश के बीच पॉलिथीन के सहारे अंतिम संस्कार, श्मशान घाट में नहीं है टीन शेड

लोगों के प्रशासन पर आरोप

लोगों का कहना है कि तमाम जिम्मेदार इन हालातों से वाकिफ हैं, फिर चाहे प्रशासनिक मशीनरी हो या फिर जनप्रतिनिधि. सबको मालूम है कि यहां अंतिम संस्कार कैसे होता है, क्योंकि सभी के पास जाकर लोग मरघट को व्यवस्थित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी. श्मशान घाट में बहुत कुछ सुविधाएं हों या न हों, पर एक टीन शेड तो लगना चाहिए, लेकिन किसी को इसे लेकर शर्म भी नहीं आई. अब जब फिर एक बार ये हालात कैमरे में कैद हुए तो प्रशासनिक अफसर कह रहे हैं कि इस जगह पर जल्दी इंतजाम किए जाएंगे और उम्मीद यही है कि शायद अब मुर्दे सुकून से जल पाएंगे.