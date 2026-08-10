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दमोह के पथरिया में बारिश के बीच पॉलिथीन के सहारे अंतिम संस्कार, श्मशान घाट में नहीं है टीन शेड

Damoh News: दमोह के पथरिया वार्ड नंबर 15 में बारिश के दौरान श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो जाता है. टीन शेड नहीं होने से लोग पॉलिथीन और छातों के सहारे चिता को बारिश से बचाते हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि 40 साल से हालात नहीं बदले.

Written ByMahendra Dubey
Published: Aug 10, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 04:27 PM IST
दमोह के पथरिया में बारिश के बीच पॉलिथीन के सहारे अंतिम संस्कार, श्मशान घाट में नहीं है टीन शेड
Image Credit: ZEE MEDIA

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