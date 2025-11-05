Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2990241
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई, रिक्शा ड्राइवर रमजान को पुलिस ने भेजा जेल

Damoh Love Jihad Case: दमोह में दो दिन पहले एक हिंदू नाबालिग लड़की को डरा धमका कर ले जाने और रात भर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला रमजान खान नाम का आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ गया है और आज शाम पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा गया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 05, 2025, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Damoh Crime News
Damoh Crime News

Damoh Crime News: दमोह जिले से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि रमजान खान नाम के ऑटो रिक्शा चालक  ने एक नाबालिग को अपने चंगुल में फंसाकर फुसलाकर अपने घर ले गया. उसके बाद उसने बालिका को बंधक बनाकर जबरन रेप किया. परिजन और हिन्दू संगठन को पता चलने पर उन्होंने नाबालिग को आरोपी के घर से सुरक्षित निकाला. बाद में थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग किशोरी को शोभानगर निवासी व ऑटो रिक्शा ड्राइवर आरोपी रमजान खान ने प्रेमजाल में फंसा लिया. बीते रोज वह उसे बहला फुसलाकर शाम को अपने घर ले गया. रमजान ने किशोरी को घर में बंधक बनाकर जबरन दुष्कर्म किया है. परिजन को जब सूचना लगी तो उन्होंने हिन्दू संगठनों की मदद से बच्ची की जानकारी लगाई. नाबालिग किशोरी को आरोपी के घर से सुरक्षित बरामद कर लिया.

पुलिस उससे कर रही पूछताछ
नाबालिग किशोरी ने कोतवाली थाने में अपने माता-पिता के साथ रमजान के खिलाफ उसे प्रेमजाल में फंसाने और घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. इधर वारदात के बाद रमजान फरार हो गया था, जिसे बाद में हिन्दू संगठनों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई
वहीं घटना के बाद हिन्दू संगठनों में आरोपी रमजान और लव-जिहाद व नाबालिग के दैहिक शोषण का लेकर तीखा आक्रोश है. उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिस से मिलकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी रखी. बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी ने खुला आरोप लगाया कि यह मामला सीधे-सीधे लव जिहाद और नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म का है. दूसरी तरफ कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार के अनुसार नाबालिग ने पिता के साथ आकर उसे जबरन घर ले जाकर बंधक बनाकर रेप करने की एफआईआर दर्ज कराई है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

TAGS

damoh news

Trending news

Bilaspur Train Accident
मौत के मुंह से लौटा दो साल का ऋषि! बिलासपुर ट्रेन हादसे में सोशल मीडिया बना मसीहा
momos
आप भी खाते हैं मोमोज तो तुरंत हो जाएं सावधान, केमिकल का ओवरडोज! हो सकता है जानलेवा
jabalpur airport news
...जब सांसद जी की फ्लाइट को मिला नया पायलट, तब जाकर उड़ान ने ली राहत की सांस!
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में इन दो दवाओं के इस्तेमाल पर रोक! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे थे सेवन
Durg News cg
'गांव में खुलनी चाहिए शराब भट्ठी...', दुर्ग में ग्रामीणों की अजीबोगरीब मांग!
Mohan Yadav
बिजली को लेकर मोहन यादव ने किसानों को दी बड़ी राहत, बोले- आदेश नहीं मानने वालों पर..
Chhattisgarh naxal Encounter
तेलंगाना बॉर्डर पर ताबड़तोड़ मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर
jhabua news
बौखलाए पति ने काटी पत्नी की नाक, फिर जो हुआ वो और भी खतरनाक; अब नहीं मिल रहा कटा अंग
gwalior conversion case
ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड! बच्चों ने बताई गुप्त ट्रेनिंग की सच्चाई
Durg News cg
शातिर ठगों ने लगाया 18 लाख का चूना, फेसबुक पर 'ट्रेडिंग मेसेज' कर बुना था जाल