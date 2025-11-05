नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म मामले में बड़ी कार्रवाई, रिक्शा ड्राइवर रमजान को पुलिस ने भेजा जेल

Damoh Love Jihad Case: दमोह में दो दिन पहले एक हिंदू नाबालिग लड़की को डरा धमका कर ले जाने और रात भर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला रमजान खान नाम का आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ गया है और आज शाम पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेजा गया है.
Trending Photos
Damoh Crime News: दमोह जिले से एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि रमजान खान नाम के ऑटो रिक्शा चालक ने एक नाबालिग को अपने चंगुल में फंसाकर फुसलाकर अपने घर ले गया. उसके बाद उसने बालिका को बंधक बनाकर जबरन रेप किया. परिजन और हिन्दू संगठन को पता चलने पर उन्होंने नाबालिग को आरोपी के घर से सुरक्षित निकाला. बाद में थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग किशोरी को शोभानगर निवासी व ऑटो रिक्शा ड्राइवर आरोपी रमजान खान ने प्रेमजाल में फंसा लिया. बीते रोज वह उसे बहला फुसलाकर शाम को अपने घर ले गया. रमजान ने किशोरी को घर में बंधक बनाकर जबरन दुष्कर्म किया है. परिजन को जब सूचना लगी तो उन्होंने हिन्दू संगठनों की मदद से बच्ची की जानकारी लगाई. नाबालिग किशोरी को आरोपी के घर से सुरक्षित बरामद कर लिया.
पुलिस उससे कर रही पूछताछ
नाबालिग किशोरी ने कोतवाली थाने में अपने माता-पिता के साथ रमजान के खिलाफ उसे प्रेमजाल में फंसाने और घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है. इधर वारदात के बाद रमजान फरार हो गया था, जिसे बाद में हिन्दू संगठनों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई
वहीं घटना के बाद हिन्दू संगठनों में आरोपी रमजान और लव-जिहाद व नाबालिग के दैहिक शोषण का लेकर तीखा आक्रोश है. उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिस से मिलकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी रखी. बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी ने खुला आरोप लगाया कि यह मामला सीधे-सीधे लव जिहाद और नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म का है. दूसरी तरफ कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार के अनुसार नाबालिग ने पिता के साथ आकर उसे जबरन घर ले जाकर बंधक बनाकर रेप करने की एफआईआर दर्ज कराई है. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.