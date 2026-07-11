मदद करने गई पुलिस पर ही टूट पड़े दबंग, डायल 112 की टीम के साथ मारपीट, आरक्षक का मोबाइल छीना

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

देर रात हुई इस घटना की रिपोर्ट आज दोपहर पथरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई. थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपियों की तलाश जारी है. हालांकि घटना के दौरान गोलीबारी की खबरें हैं, लेकिन अधिकारी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है. फिर भी अगर ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस मामले में एसपी का कहना है कि डायल 112 की टीम पर हमला हुआ है और पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस टीम पर हुए हमले ने इलाके में पुलिस के प्रति डर की सच्चाई को उजागर किया है और कई सवाल खड़े किए हैं. इनमें सबसे अहम सवाल यह है कि अगर पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, तो वे आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?