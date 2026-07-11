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मदद करने गई पुलिस पर ही टूट पड़े दबंग, डायल 112 की टीम के साथ मारपीट, आरक्षक का मोबाइल छीना

दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र के सूखा गांव में जमीन के विवाद की सूचना मिलने पर पहुंची डायल-112 पुलिस टीम पर हमला किया गया. आरोपियों ने पुलिस पायलट और एक कॉन्स्टेबल के साथ मारपीट की और आरक्षक का मोबाइल फोन भी छीन लिया.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 11, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:06 PM IST
मदद करने गई पुलिस पर ही टूट पड़े दबंग, डायल 112 की टीम के साथ मारपीट, आरक्षक का मोबाइल छीना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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