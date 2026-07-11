मदद करने गई पुलिस पर ही टूट पड़े दबंग, डायल 112 की टीम के साथ मारपीट, आरक्षक का मोबाइल छीना

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मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर पुलिस टीम पर हमला हुआ है. इस घटना के दौरान एक पुलिस कॉन्स्टेबल का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया. बड़ी बात ये है कि देर रात हुए इस हमले की रिपोर्ट अगले दिन ही दर्ज हो सकी. दरअसल, पुलिस को देर रात गांव में जमीन के विवाद की सूचना मिली थी, जिसके बाद विवाद से जुड़े एक पक्ष ने मदद की गुहार लगाई थी. जब पुलिस कॉन्स्टेबल कुलदीप जैन मौके पर पहुंचे और संबंधित पक्ष से बात कर रहे थे, तो आरोपी आपा खो बैठे और उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी.
पुलिसकर्मियों से मारपीट
यह पूरा मामला पथरिया थाने का है. देर रात यहां की डायल 112 को सूखा गांव में जमीनी विवाद होने का कॉल आया , जिसमें एक पक्ष ने पुलिस की मदद मांगी. जब डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, तो पुलिसकर्मी कुलदीप जैन शिकायतकर्ता पक्ष से बात करने लगे. लेकिन उस ग्रुप के एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर आपा खो दिया और गाड़ी के ड्राइवर (पायलट) को अपशब्द कहे और बुरी तरह से मारपीट की. जब एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने बीच-बचाव किया, तो उसके साथ भी बदसलूकी की गई. इसके अलावा जब उसने और पुलिस बल बुलाने के लिए कॉल करने की कोशिश की, तो आरोपी ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया. किसी तरह पुलिसकर्मी और डायल 112 का ड्राइवर मौके से बचकर पुलिस स्टेशन पहुंचने में कामयाब रहे. इस हमले में ड्राइवर और पुलिस कॉन्स्टेबल दोनों को अंदरूनी चोटें आईं.
आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
देर रात हुई इस घटना की रिपोर्ट आज दोपहर पथरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई. थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपियों की तलाश जारी है. हालांकि घटना के दौरान गोलीबारी की खबरें हैं, लेकिन अधिकारी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है. फिर भी अगर ऐसी कोई जानकारी सामने आती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस मामले में एसपी का कहना है कि डायल 112 की टीम पर हमला हुआ है और पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है जांच की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस टीम पर हुए हमले ने इलाके में पुलिस के प्रति डर की सच्चाई को उजागर किया है और कई सवाल खड़े किए हैं. इनमें सबसे अहम सवाल यह है कि अगर पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, तो वे आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?
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