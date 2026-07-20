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दमोह के फुटेरा में बदहाल सड़क से लोग परेशान, बारिश में दलदल में हुई तब्दील! नेताओं और अफसरों ने नहीं दिया ध्यान

दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक में स्थित फुटेरा कस्बा आजादी के कई दशकों बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहा है. एक बड़े कस्बे के तौर पर पहचाने जाने वाले इस पुराने इलाके के निवासी सड़क, बिजली, पानी और साफ-सफाई जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 20, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:33 AM IST
दमोह के फुटेरा में बदहाल सड़क से लोग परेशान, बारिश में दलदल में हुई तब्दील! नेताओं और अफसरों ने नहीं दिया ध्यान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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