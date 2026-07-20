/दमोह के फुटेरा में बदहाल सड़क से लोग परेशान, बारिश में दलदल में हुई तब्दील! नेताओं और अफसरों ने नहीं दिया ध्यान

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मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक में स्थित फुटेरा कस्बे में बुनियादी सुविधाओं की कमी वहां के निवासियों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है. वे सालों से टूटी-फूटी सड़कों, खराब जल निकासी व्यवस्था और गंदगी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. मानसून के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं. जलभराव के कारण सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं और किसी खुले नाले जैसी लगने लगती हैं, जिससे पैदल चलने वालों और वाहनों के गुजरने में बहुत मुश्किल होती है. इससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.
बुनियादी सुविधाओं को तरसता फुटेरा
दरअसल, जिले के फुटेरा इलाके के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और लोगों का गुस्सा अब चरम पर है. बतियागढ़ ब्लॉक में बसा फुटेरा कस्बा जो पुरानी बस्तियों में से एक है, आज भी सड़क, बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए तरस रहा है. वहीं बारिश के मौसम में गंदगी और जर्जर सड़कें निवासियों का जीना दूभर कर देती हैं. एक बड़े कस्बे के तौर पर पहचाने जाने वाले इस इलाके में सड़कों की खस्ता हालत लोगों के लिए रोजाना की मुसीबत बन गई है. जरा सी बारिश में ही सड़क नाले में तब्दील हो जाती है, जिससे कीचड़ और दलदल से गुजरना बेहद मुश्किल हो जाता है.
नेताओं और अफसरों ने नहीं दिया ध्यान
स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश मुसीबत लेकर आती है और यह सड़क खुद ही परेशानी का कारण बनी हुई है. अक्सर स्कूली बच्चे हादसों का शिकार होते रहते हैं. हाल की बारिश ने सड़क को फिर से खस्ताहाल कर दिया है. पानी से भरे गड्ढे सिर्फ परेशानी ही नहीं बढ़ाते, बल्कि इनकी वजह से तीन स्कूली छात्राएं गिरकर घायल हो चुकी हैं और उनके हाथ की हड्डी टूट गई है. इस घटना से लोगों में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बरसों से जिम्मेदार अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों से इस समस्या की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है.
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