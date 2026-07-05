/फिल्मी स्टाइल में घर में घुसे 6 नकाबपोश बदमाश, पति-पत्नी को बंधक बनाकर लाखों का माल लेकर फरार, SP ने बनाई स्पेशल टीम

6 नकाबपोश बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम

यह घटना शुक्रवार देर रात, सुबह 2:00 से 3:00 बजे के बीच, नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी (देहात पुलिस स्टेशन इलाके के तहत) के अधिकार क्षेत्र में हुई. पीड़ित के पड़ोसी देवेंद्र पटेल ने बताया कि विजय जैन अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दूसरी मंजिल पर सो रहे थे. 6 नकाबपोश बदमाश बाउंड्री वॉल के जरिए ऊपर चढ़े और खुले दरवाजे से सीधे कमरे में घुस गए. वारदात के बाद, पीड़ित दंपति ने पड़ोसियों को जानकारी दी और फिर पुलिस को सूचित किया. शनिवार सुबह देहात थाना पुलिस के साथ दमोह एसपी आनंद कलादगी भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने पीड़ित से जानकारी लेने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं.