/फिल्मी स्टाइल में घर में घुसे 6 नकाबपोश बदमाश, पति-पत्नी को बंधक बनाकर लाखों का माल लेकर फरार, SP ने बनाई स्पेशल टीम

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Damoh Robbery Case: दमोह जिले के सुखी पिपरिया गांव में शुक्रवार रात 6 बदमाशों ने एक गल्ला व्यापारी के घर धावा बोलकर लाखों की लूट की. बदमाशों ने व्यापारी और उनकी पत्नी को बंधक बनाकर मारपीट की, फिर करीब 8 तोला सोना, जेवर और 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए. शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला हुई है.
देहात थाना क्षेत्र के सूखी पिपरिया में दशकों पहले डकैती और लूट के तरीके अपनाए जाने जैसी वारदात सामने आई, जब यहां के एक गल्ला व्यापारी विजय जैन के घर लुटेरों ने धावा बोला, जैन का परिवार सुकून से सो रहा था, फिल्मी स्टाइल में लुटेरों ने पहले घर के मुखिया विजय को दबोचा फिर उसकी पत्नी से गहने मांगे अलमारी तोड़ी, बच्चों के सोने वाली जगह पर पलंग पेटी से छिपाकर रखे हुए गहने और नगद पैसे लेकर भाग निकले. इस तरह की वारदात जिले में सालों बाद देखने को मिली तो पुलिस की नींद भी उड़ी हुई है.
6 नकाबपोश बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम
यह घटना शुक्रवार देर रात, सुबह 2:00 से 3:00 बजे के बीच, नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी (देहात पुलिस स्टेशन इलाके के तहत) के अधिकार क्षेत्र में हुई. पीड़ित के पड़ोसी देवेंद्र पटेल ने बताया कि विजय जैन अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दूसरी मंजिल पर सो रहे थे. 6 नकाबपोश बदमाश बाउंड्री वॉल के जरिए ऊपर चढ़े और खुले दरवाजे से सीधे कमरे में घुस गए. वारदात के बाद, पीड़ित दंपति ने पड़ोसियों को जानकारी दी और फिर पुलिस को सूचित किया. शनिवार सुबह देहात थाना पुलिस के साथ दमोह एसपी आनंद कलादगी भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने पीड़ित से जानकारी लेने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं.
एसपी ने स्पेशल मीटिंग बुलाई
दिन भर तमाम जांच पड़ताल के बाद एसपी ने मीडिया से बात की और बताया कि लूट की वारदात जांच के बाद सही पाई गईं है. पुलिस ने चार अज्ञात के खिलाफ लूट के साथ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. प्रेस से मिलने से पहले एसपी ने पुलिस अधिकारियों की एक स्पेशल मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें एसपी ने अलग-अलग टीम बनाई है, जो इस कांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए सक्रिय रहेगी.
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