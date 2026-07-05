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फिल्मी स्टाइल में घर में घुसे 6 नकाबपोश बदमाश, पति-पत्नी को बंधक बनाकर लाखों का माल लेकर फरार, SP ने बनाई स्पेशल टीम

Damoh Robbery Case: दमोह के सुखी पिपरिया गांव में शुक्रवार रात 6 बदमाशों ने एक गल्ला व्यापारी के घर में घुसकर दंपत्ति को बंधक बनाया और बंदूक की बट से हमला किया. बदनाश करीब 8 तोला सोना, जेवर और 1 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए.

Written ByPooja
Published: Jul 05, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:02 AM IST
फिल्मी स्टाइल में घर में घुसे 6 नकाबपोश बदमाश, पति-पत्नी को बंधक बनाकर लाखों का माल लेकर फरार, SP ने बनाई स्पेशल टीम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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