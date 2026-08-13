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दमोह के स्कूल में खेलते-खेलते 5वीं की छात्रा की मौत, मिड डे मील के बाद अचानक बिगड़ी थी तबीयत

Damoh School Girl Death Case: दमोह के हिंडोरिया क्षेत्र के टिकरी पिपरिया प्राथमिक स्कूल में पांचवीं की छात्रा निशा यादव की अचानक मौत हो गई. मिड डे मील खाने के बाद वह बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी बेहोश होकर गिर पड़ी. पोस्टमार्टम से मौत की वजह स्पष्ट होगी.

Written ByMahendra Dubey
Published: Aug 13, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:03 PM IST
दमोह के स्कूल में खेलते-खेलते 5वीं की छात्रा की मौत, मिड डे मील के बाद अचानक बिगड़ी थी तबीयत
Image Credit: ZEE MEDIA

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