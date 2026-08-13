दमोह के स्कूल में खेलते-खेलते 5वीं की छात्रा की मौत, मिड डे मील के बाद अचानक बिगड़ी थी तबीयत

Pipariya Mid Day Meal News: एमपी के दमोह से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक स्कूल में पांचवीं कक्षा की छात्रा की मौत के बाद सनसनी फैल गई है. मामला जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के घाट पिपरिया का बताया जा रहा है, जहां घाट पिपरिया ग्राम पंचायत की टिकरी पिपरिया प्राथमिक शाला में रोज की तरह बच्चे स्कूल आए थे. इंटरवल में इन्हें रोज की तरह मिड डे मील दिया गया. खाना खाने के बाद बच्चे मैदान में खेलने चले गए. इस दौरान अचानक पांचवीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा निशा यादव बेहोश होकर गिर पड़ी. इसके बाद अजीब-अजीब हरकतें करने लगी. इसके बाद बच्चों ने स्कूल टीचर्स को जानकारी दी. स्कूल के शिक्षक ने निशा को देखा तो उन्हें हार्ट अटैक जैसे लक्षण लगे. उन्होंने निशा को सीपीआर भी दिया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं हुई.