दमोह के स्कूल में खेलते-खेलते 5वीं की छात्रा की मौत, मिड डे मील के बाद अचानक बिगड़ी थी तबीयत

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Pipariya Mid Day Meal News: एमपी के दमोह से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक स्कूल में पांचवीं कक्षा की छात्रा की मौत के बाद सनसनी फैल गई है. मामला जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के घाट पिपरिया का बताया जा रहा है, जहां घाट पिपरिया ग्राम पंचायत की टिकरी पिपरिया प्राथमिक शाला में रोज की तरह बच्चे स्कूल आए थे. इंटरवल में इन्हें रोज की तरह मिड डे मील दिया गया. खाना खाने के बाद बच्चे मैदान में खेलने चले गए. इस दौरान अचानक पांचवीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा निशा यादव बेहोश होकर गिर पड़ी. इसके बाद अजीब-अजीब हरकतें करने लगी. इसके बाद बच्चों ने स्कूल टीचर्स को जानकारी दी. स्कूल के शिक्षक ने निशा को देखा तो उन्हें हार्ट अटैक जैसे लक्षण लगे. उन्होंने निशा को सीपीआर भी दिया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं हुई.
इसी बीच खबर लगने के बाद चंद मिनटों में निशा के परिजन भी वहां आ गए. 108 एंबुलेंस को फोन लगाया गया, लेकिन एंबुलेंस में देरी होने की जानकारी मिलने के बाद मासूम को उसके परिजन और स्कूल स्टाफ प्राइवेट गाड़ी से दमोह के जिला अस्पताल लेकर आए, जहां जांच-पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
खेलते-खेलते अचानक बिगड़ी तबीयत
मासूम की इस तरह खेलते-खेलते मौत ने हड़कंप मचा दिया है. उसकी मौत फिलहाल राज बन गई है. स्कूल टीचर की मानें तो निशा रोज की तरह सामान्य स्थिति में थी. उसने बाकी बच्चों के साथ मिड डे मील भी खाया और खेल रही थी कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ मिनटों में उसकी ये हालत हो गई.
मिड-डे-मील में कोई समस्या नहीं
पिता का कहना है कि स्कूल जाते समय निशा पूरी तरह स्वस्थ थी और पहले भी उसे कोई बीमारी नहीं थी. वहीं, देखा जाए तो मिड डे मील सिर्फ निशा ने नहीं, बल्कि स्कूल के तमाम बच्चों ने खाया था और सभी सामान्य हालत में हैं. मिड डे मील से जुड़ी कोई समस्या भी समझ नहीं आ रही है. डॉक्टर का कहना है कि मौत का कारण पता नहीं चल पा रहा है. मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. फिलहाल अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है और हिंडोरिया पुलिस के अस्पताल पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है.
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