दमोह में फिर जहरीले बीजों का कहर...अब अंड बिजोरा खाने से तीन बच्चियां बीमार, डॉक्टर ने कही ये बात

Damoh News: दमोह जिले में जहरीले बीजों का कहर फिर सामने आया है. पहले 51 बच्चों के बीमार होने के बाद अब पटेरा ब्लाक के सतरिया गांव में तीन बच्चियां इन बीजों का शिकार हुई हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 15, 2025, 06:35 AM IST
दमोह में फिर जहरीले बीजों का कहर...अब अंड बिजोरा खाने से तीन बच्चियां बीमार, डॉक्टर ने कही ये बात

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले में ज़हरीले बीज खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाएं लगातार हो रही हैं. 51 बच्चों के प्रभावित होने की सनसनीखेज घटना के बाद ये ज़हरीले बीज फिर से कहर बरपा रहे हैं. ताज़ा घटना दमोह ज़िले के पटेरा ब्लॉक के सतारिया गांव में हुई, जहां रविवार शाम को तीन लड़कियां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं. लड़कियां गांव के स्कूल के पास खेल रही थीं. कुछ बच्चों ने वहां लगे एक ज़हरीले बीज वाले पेड़ से फल तोड़कर फेंक दिए थे. इन अनजान लड़कियों ने वे फल उठा लिए और 'अंड बिजौरा' नाम के ज़हरीले बीज खा लिए. इसके तुरंत बाद उनकी तबीयत खराब हो गई.

अंड बिजोरा खाने से तीन बच्चियां बीमार
दरअसल, दमोह में ज़हरीले बीज खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की बार-बार होने वाली घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं. हाल ही में एक घटना हुई जिसमें 51 बच्चे बीमार पड़ गए थे, अब एक और मामला सामने आया है. पटेरा ब्लॉक के सतारिया गांव में तीन बच्चियां "अंड बिजौरा" नाम के एक पौधे के ज़हरीले बीज खाने से गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं. यह घटना रविवार शाम को हुई जब बच्चे गांव के स्कूल के पास खेल रहे थे. खेलते समय कुछ बच्चों ने पास के एक ज़हरीले पेड़ से फल तोड़े और फेंक दिए. अनजान लड़कियों ने खतरे से बेखबर होकर इन फलों के बीज खा लिए. देर शाम को लड़कियों की हालत अचानक बिगड़ गई और उन्हें लगातार उल्टी होने लगी. उनके डरे हुए माता-पिता तुरंत उन्हें हिंडोरिया के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए.

दमोह जिला अस्पताल किया गया रेफर 
बताया जा रहा है कि देर शाम तीनों लड़कियों की हालत अचानक बिगड़ गई और उन्हें लगातार उल्टी होने लगी. परेशान परिवार वाले तुरंत उन्हें हिंडोरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. उनकी हालत की गंभीरता को देखते हुए तीनों लड़कियों को तुरंत दमोह जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

डॉक्टर ने कही ये बात
हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया है कि तीनों बच्चियां अभी खतरे से बाहर हैं. हालांकि उन्होंने साफ किया कि ज़हरीले बीजों का असर उनके शरीर से पूरी तरह खत्म होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए उन्हें कड़ी निगरानी में रखा जा रहा है. इस घटना ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान दिलाया है कि ये ज़हरीले बीज ज़िले में बच्चों के लिए कितना गंभीर खतरा हैं.

