दमोह में अंतिम सफर भी मुश्किल, उफनती नदी पार कर शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण

राज्य चुनें
Sigramapur News: मध्य प्रदेश में विकास के लाखों दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से दमोह से सिस्टम पर सवाल खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है. जहां पर जिंदा रहते इंसान को सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद भी अंतिम संस्कार सुकून से नहीं हो पाया है. अंतिम संस्कार के लिए परिजन और ग्रामीण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर श्मशान घाट तक अंतिम यात्रा निकालने पर मजबूर हैं. लोगों को शव कंधे पर रखकर नदी के बीच निकलना पड़ता है.
यह खबर दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर बसे सिग्रामपुर की है. ये बस्ती यूं तो स्टेट हाईवे पर बसी है. लोगों का दमोह और जबलपुर आना-जाना सामान्य है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक यहां अंतिम सांस लेने वाले लोगों को अंतिम संस्कार के लिए अपने परिजनों की जान जोखिम में डालनी पड़ती है. मिली जानकारी के मुताबिक, नदी पूरे उफान पर होने के बाद लोग कंधों पर शव को रखे नदी के बीच से गुजर रहे हैं. कुछ लोग बह भी रहे हैं, लेकिन शव को ठिकाने लगाना है तो खुद की जान को संकट में डाल रहे हैं. नदी पार करने के बाद उस पार बने श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार करना इन लोगों की मजबूरी है.
सिस्टम पर खड़े हो रहे सवाल
आम तौर पर कोई भी इन तस्वीरों को देखेगा तो सहम जाएगा, सिस्टम को कोसेगा और लोगों की इस मजबूरी को देखकर गुस्से में भी आएगा, लेकिन इस इलाके के लोगों के लिए ये अब सामान्य सी बात है, क्योंकि मौसम कोई सा भी हो, लोगों को अंतिम यात्रा ऐसे ही नदी के बीच से निकालनी पड़ती है. यहां के लोगों के लिए अब ये सब अजीब नहीं लगता. बस हर बार, यानी हर अंतिम यात्रा में यहां के लोग सरकार और सिस्टम को कोसते जरूर हैं.
80 साल बाद भी यही हालात
सिग्रामपुर बस्ती के लोग आजादी के पहले और आजादी के 80 साल बाद भी ऐसे ही अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं. ये अलग बात है कि सूबे की अमूमन सरकारों में यहां के विधायक मंत्री रहे हैं और मौजूदा सरकार में भी यहां के विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं. इस बस्ती का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहीं गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती ने युद्ध किया और ये उनकी संग्राम स्थली है. हर दल का बड़ा नेता यहां हाजिरी लगा चुका है और सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर देश के राष्ट्रपति तक सब इस सिग्रामपुर में आ चुके हैं. दो साल पहले यहां एमपी सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई, पूरी सरकार यहां आई, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बस्ती के लोगों को मरघट का रास्ता नहीं मिल पाया और नदी के बीच से होकर ही लोगों को अंतिम यात्रा निकालनी पड़ती है.
बहाव के बीच अंतिम सफर
दरअसल, सिग्रामपुर पंचायत ने दशकों से जहां लोग अंतिम संस्कार किया करते आए हैं, वहां एक छोटे से श्मशान घाट का निर्माण करा दिया. ये स्थान नदी के उस पार है, जबकि बस्ती नदी के इस पार है. इस नदी पर बहुत कुछ नहीं, बल्कि सिर्फ एक पुलिया निर्माण की जरूरत है और इस छोटी सी मांग को करते हुए लोगों की पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन किसी भी जिम्मेदार के कानों में जूं नहीं रेंगी. हालात सबके सामने हैं कि कैसे लोग नदी के बहाव के बीच से अंतिम यात्रा निकाल रहे हैं.
काफी इंतजार करते हैं
यहां के लोग बाकी दिनों में तो ये सब करने के आदी हो चुके हैं और अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बारिश के दिनों में नदी में बहाव तेज रहता है और पानी ज्यादा होता है तो कई बार पानी कम होने के लिए दो-दो दिनों तक घर में शव को रखकर पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है. जब पानी कम हो जाता है, तब शव को अंतिम संस्कार नसीब हो पाता है.
10 साल से कर रहे मांग
ग्रामीण सोनू भंसकार ने बताया कि हमारे गांव में एक मौत हुई है और यहां बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है. यहां नदी पर एक छोटी सी पुलिया बननी थी, लेकिन उसका काम आज तक नहीं हुआ है. करीब 10 साल से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं और कई बार कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं. आज 10 साल हो गए हैं और पिछले तीन साल से तो काम पूरी तरह बंद पड़ा है, जांच भी हो चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. गांव के लोगों, किसानों और हर किसी को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहां से करीब 7 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है. अभी नदी का पानी उफान पर है और मृतक को करीब 22 घंटे हो चुके हैं, जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक हम लोग शव को उस पार नहीं ले जा सकते. इस समय पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है और हम शासन-प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहां पुलिया का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सके.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट