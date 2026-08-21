दमोह में अंतिम सफर भी मुश्किल, उफनती नदी पार कर शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण

काफी इंतजार करते हैं

यहां के लोग बाकी दिनों में तो ये सब करने के आदी हो चुके हैं और अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बारिश के दिनों में नदी में बहाव तेज रहता है और पानी ज्यादा होता है तो कई बार पानी कम होने के लिए दो-दो दिनों तक घर में शव को रखकर पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है. जब पानी कम हो जाता है, तब शव को अंतिम संस्कार नसीब हो पाता है.



10 साल से कर रहे मांग

ग्रामीण सोनू भंसकार ने बताया कि हमारे गांव में एक मौत हुई है और यहां बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है. यहां नदी पर एक छोटी सी पुलिया बननी थी, लेकिन उसका काम आज तक नहीं हुआ है. करीब 10 साल से हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं और कई बार कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं. आज 10 साल हो गए हैं और पिछले तीन साल से तो काम पूरी तरह बंद पड़ा है, जांच भी हो चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला. गांव के लोगों, किसानों और हर किसी को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहां से करीब 7 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है. अभी नदी का पानी उफान पर है और मृतक को करीब 22 घंटे हो चुके हैं, जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक हम लोग शव को उस पार नहीं ले जा सकते. इस समय पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है और हम शासन-प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहां पुलिया का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सके.