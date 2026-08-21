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दमोह में अंतिम सफर भी मुश्किल, उफनती नदी पार कर शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण

Damoh News: दमोह के सिग्रामपुर में श्मशान घाट नदी के उस पार होने से बारिश में लोगों को शव कंधे पर रखकर उफनती नदी पार करनी पड़ती है. पुलिया नहीं होने से ग्रामीण वर्षों से जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं.

Written ByMahendra DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 21, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:05 AM IST
दमोह में अंतिम सफर भी मुश्किल, उफनती नदी पार कर शव ले जाने को मजबूर ग्रामीण
Image Credit: ZEE MEDIA

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