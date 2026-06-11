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Damoh News: बुधवार देर रात मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जबरदस्त तूफान और बवंडर ने भारी तबाही मचाई. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आधी रात के आसपास तूफान शुरू हुआ, जो लगभग एक घंटे तक चला और अपने पीछे भारी नुकसान छोड़ गया. जिले के जबेरा इलाके के सिमरी जालम सिंह गांव में इसका असर सबसे ज्यादा रहा. नुकसान का अनुमान करोड़ों रुपयों का लगाया जा रहा है.
पेट्रोल पंप और वेयर हाउस तहस- नहस
दरअसल, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद देर रात तेज हवाएं चलने लगीं और जबरदस्त तूफान ने लोगों को डरा दिया. तूफान का सबसे ज्यादा असर जिले के जबेरा इलाके में हुआ. आधी रात को शुरू हुई तेज हवाओं और तूफान ने लगभग एक घंटे तक भारी तबाही मचाई. सिमरी जलम सिंह में एक पेट्रोल पंप की छत पूरी तरह गिर गई. साथ ही पास के एक प्राइवेट गोदाम की छत भी पूरी तरह उड़ गई. इस गोदाम में दो लाख क्विंटल अनाज रखने की क्षमता है और अभी इसमें 60,000 क्विंटल अनाज रखा है, लेकिन अब इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह खुला हो गया है.
हवा में तिनके की तरह उड़ीं लोहे की चादरें
वेयरहाउस संचालक के मुताबिक रात में एक बवंडर आया यह एक ऐसी घटना थी जिसे पहली बार इतने करीब से देखा. कुछ ही पल में मजबूती से लगी छत की शीटें हवा के जोर से उखड़कर दूर जा गिरीं, कुछ तीन सौ मीटर दूर तो कुछ पांच मीटर दूर. सुबह होने तक ये शीटें पूरे इलाके में बिखरी हुई मिलीं.
मकानों के छप्पर और दीवारें गिरीं
बारिश के मौसम में 60,000 क्विंटल अनाज वाला एक गोदाम खुला छोड़ दिया गया है, जिससे बारिश की आशंका के कारण भारी नुकसान का डर पैदा हो गया है. इसके अलावा इलाके में एक दर्जन से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है. ज्यादातर घरों की छतें उड़ गई हैं और कई अन्य घरों की दीवारें गिर गई हैं.
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