पेट्रोल पंप और वेयर हाउस तहस- नहस

दरअसल, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद देर रात तेज हवाएं चलने लगीं और जबरदस्त तूफान ने लोगों को डरा दिया. तूफान का सबसे ज्यादा असर जिले के जबेरा इलाके में हुआ. आधी रात को शुरू हुई तेज हवाओं और तूफान ने लगभग एक घंटे तक भारी तबाही मचाई. सिमरी जलम सिंह में एक पेट्रोल पंप की छत पूरी तरह गिर गई. साथ ही पास के एक प्राइवेट गोदाम की छत भी पूरी तरह उड़ गई. इस गोदाम में दो लाख क्विंटल अनाज रखने की क्षमता है और अभी इसमें 60,000 क्विंटल अनाज रखा है, लेकिन अब इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह खुला हो गया है.