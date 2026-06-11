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दमोह में बवंडर का कहर, पेट्रोल पंप और वेयर हाउस तहस-नहस, करोड़ों के नकुसान की आशंका

Damoh News: दमोह जिले में जबरदस्त तूफान और बवंडर ने भारी तबाही मचाई. इसका सबसे ज्यादा असर जबेरा इलाके में हुआ, जहां एक पेट्रोल पंप का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और एक निजी गोदाम की छत उड़ गई.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 11, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:40 AM IST
दमोह में बवंडर का कहर, पेट्रोल पंप और वेयर हाउस तहस-नहस, करोड़ों के नकुसान की आशंका

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