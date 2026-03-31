MP के इस जिले में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, उखड़ गए पेड़, रास्ता हुआ बंद

Damoh News: एक हफ्ते की भीषण गर्मी और झुलसा देने वाले तापमान के बाद मध्य प्रदेश के दमोह जिले का मौसम अचानक बदल गया है. देर रात जिले के मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. कुछ इलाकों में लगभग आधे घंटे तक चली भारी बारिश और धूल भरी आंधियों ने रोजमर्रा के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया.

दमोह में आंधी- तूफान ने मचाई तबाही

इस तूफान का सबसे ज्यादा असर बटियागढ़ और आस-पास के ग्रामीण इलाकों में महसूस किया गया. बटियागढ़ सिविल अस्पताल के पास खड़ी एक निजी कार पर एक विशाल पेड़ गिर गया, जिससे वह गाड़ी बुरी तरह से कुचल गई. हालांकि यह घटना रात में हुई थी, इसलिए किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा. इसके अलावा फुटेरा और केरबाना जैसे गांवों में सड़कों पर पेड़ गिरने से देर रात से ही यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुबह सवेरे ही बचाव अभियान शुरू कर दिया. भारी मशीनों का इस्तेमाल करके गिरे हुए पेड़ों को हटाया गया और सड़कों पर आवागमन को सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया.

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फसलों को नुकसान

बेमौसम हुई इस बारिश और तूफान का खेतों में खड़ी फ़सलों पर बुरा असर पड़ा है, जिससे किसानों की चिंताएं और बढ़ गई हैं. स्थानीय तहसीलदार के अनुसार मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी, और अभी मौसम के जल्द ठीक होने की उम्मीद नहीं है, जिन भी इलाकों में तूफान के कारण नुकसान हुआ है, वहां प्रभावित लोगों को तय नियमों के अनुसार राहत सहायता प्रदान की जाएगी.

पेड़ गिरने से रास्ते हुए बंद

बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में लगभग आधे घंटे तक भारी बारिश भी हुई. आंधी और तूफान का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था. जिले के बटियागढ़ इलाके में तूफानी हवाओं ने कई पेड़ उखाड़ दिए, जिससे सड़कें बंद हो गईं और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. सुबह से ही प्रशासन गिरे हुए पेड़ों को हटाने का काम कर रहा है, ताकि उन सड़कों को फिर से खोला जा सके जो बंद हो गई थीं.

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