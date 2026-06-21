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एमपी के दमोह में सल्फास गैस रिसाव से बड़ा हादसा, एक बच्चे की मौत, तीन की हालत गंभीर

Damoh Sulphas Gas Leak: दमोह के आनू गांव में गेहूं भंडारण के दौरान डाली गई सल्फास से जहरीली गैस बनी, जिसका रिसाव घर में होने से एक बच्चे की मौत हो गई और तीन बच्चे गंभीर बीमार हो गए. मां भी अस्पताल में भर्ती है. प्रशासन ने जांच और जागरूकता अभियान शुरू किया.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 21, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:56 PM IST
एमपी के दमोह में सल्फास गैस रिसाव से बड़ा हादसा, एक बच्चे की मौत, तीन की हालत गंभीर
Image Credit: MP Sulphas Gas Leak

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