एमपी के दमोह में सल्फास गैस रिसाव से बड़ा हादसा, एक बच्चे की मौत, तीन की हालत गंभीर

MP Sulphas Gas Leak: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सामने आए एक सनसनीखेज मामले में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं. बच्चों की मां की तबीयत भी बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दरअसल, मंगलवार को जिले के आनू गांव से चार बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था. जांच में जो वजह सामने आई, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया.