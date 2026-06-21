एमपी के दमोह में सल्फास गैस रिसाव से बड़ा हादसा, एक बच्चे की मौत, तीन की हालत गंभीर

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MP Sulphas Gas Leak: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सामने आए एक सनसनीखेज मामले में एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य बच्चे गंभीर रूप से बीमार हैं. बच्चों की मां की तबीयत भी बिगड़ने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दरअसल, मंगलवार को जिले के आनू गांव से चार बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था. जांच में जो वजह सामने आई, उसने सभी को झकझोर कर रख दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, आनू गांव निवासी माखन प्रजापति ने बारिश से पहले अपने घर के स्टोर रूम में गेहूं का भंडारण किया था. गेहूं को खराब होने से बचाने के लिए उसमें कीटनाशक दवा सल्फास डाली गई थी. जिस कमरे को स्टोर रूम बनाया गया था, उससे लगे कमरे में माखन की पत्नी और उनके चार बच्चे सो रहे थे.
जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती
सुबह जब बच्चे उठे तो उन्हें उल्टियां होने लगीं और तेज घुटन महसूस हुई. चारों बच्चों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया. इलाज के दौरान एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन बच्चों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. इस बीच बच्चों की मां की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया.
जान को गंभीर खतरा हो सकता
कलेक्टर द्वारा मामले की जांच के आदेश दिए गए थे. जांच में पता चला कि गेहूं में डाली गई दवा सल्फास थी, जिसे बेहद खतरनाक माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार, अनाज में सल्फास डालने के बाद उससे जहरीली गैस बनती है और यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक उसके संपर्क में रहे तो उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है.
कमरे में बनी जहरीली गैस का रिसाव
इस मामले में भी यही हुआ. अनाज भंडारण वाले कमरे में बनी जहरीली गैस का रिसाव उस कमरे में हो गया, जहां बच्चे और उनकी मां सो रहे थे. इसी गैस के प्रभाव से यह हादसा हुआ. दमोह जिले में यह पहला मामला नहीं है. कुछ महीने पहले पथरिया क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जिसमें दस लोग बीमार हो गए थे.
इसकी प्रकृति बेहद खतरनाक
इस ताजा घटना के बाद अनाज भंडारण में उपयोग होने वाली सल्फास दवा को लेकर चिंता बढ़ गई है. सल्फास एक प्रचलित कीटनाशक है और इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है. हालांकि इसकी प्रकृति बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह जहरीली गैस उत्पन्न करती है.
इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग
कुछ वर्ष पहले आत्महत्या के मामलों में भी इस दवा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठी थी. हालांकि, अनाज भंडारण में इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया.
सावधानी बरतने की अपील की
घटना के बाद जिला प्रशासन ने सल्फास के सुरक्षित उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है. कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने लोगों से सल्फास का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है और इसके सुरक्षित उपयोग की जानकारी भी दी है.
गांव-गांव जागरूकता अभियान
उन्होंने बताया कि इस घटना को देखते हुए अब गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. विभिन्न माध्यमों से ग्रामीणों को सल्फास के उपयोग, उसके खतरों और आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके लिए मैदानी अमला सक्रिय रूप से लोगों को जागरूक करेगा.
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