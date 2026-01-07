Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3067023
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दमोह पैर धुलाई कांड के आरोपी अनुज पांडे को राहत, SC ने NSA हटाई; रिहाई का दिया आदेश

MP News: दमोह का चरणामृत कांड अब अलग एंगल ले लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने NSA पर अंतरिम रोक लगाते हुए, अनुज को रिहा करने का आदेश जारी किया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

damoh news
damoh news

SC order for damoh obc case: मध्यप्रदेश के दमोह जिले का OBC पैर धुलाई कांड पूरे देश की सुर्खियों में रहा. हालांकि इस खबर को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आई है. पैर धुलाई कांड में आरोपी बनाए गए अनुज पांडे को बड़ी राहत मिली है.  सुप्रीम कोर्ट ने NSA पर अंतरिम रोक लगाते हुए, अनुज को रिहा करने का आदेश जारी किया है. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल, दमोह का चरणामृत कांड पूरे देश में चर्चा का विष्य बना रहा जहां एक  ओबीसी वर्ग के युवक से एक ब्राह्मण समाज के युवक के कथित तौर पर पैर धुलवाने और फिर वही पानी पीने के लिए मजबूर करने की बात सामने आई थी. अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी अनुज पांडे को बड़ी राहत दी है. एन एस ए पर अंतरिम रोक लगाई है और  अनुज को जेल से रिहा करने का आदेश भी जारी किया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने एमपी सरकार और दमोह एसपी को नोटिस जारी करते हुए जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए है.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने दलील दी है कि हाई कोर्ट ने केवल एक वायरल वीडियो के आधार पर, बिना किसी प्रारंभिक जांच के सीधे FIR और रासुका लगाने के निर्देश दे दिए थे. SC ने हाई कोर्ट की प्रक्रिया और ''स्वतः संज्ञान'' पर सवाल खड़े किए हैं. याचिका में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा गया कि केस डायरी और संज्ञान याचिका 15 अक्टूबर को दर्ज हुई, जबकि हाई कोर्ट ने एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को ही आदेश पारित कर दिया था. कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि आदेश वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही पुलिस ने इतनी फुर्ती दिखाई कि गिरफ्तारी भी कर ली गई.

Add Zee News as a Preferred Source

अनुज पांडे के पक्ष ने रखी अपनी बात
इस मामले में अनुज पांडे के पक्ष के तरफ से बताया गया कि इस मामले की शुरूआत  AI तकनीक का इस्तेमाल कर अनुज पांडे की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ से शुरू हुई थी.  याचिका में दावा किया गया कि हाई कोर्ट ने इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया है.मामला तब तूल पकड़ा जब ओबीसी युवक मंदिर में अनुज पांडे के पैर धोते और वही पानी पीते दिखाई दिया. 

यहां से हुई थी मामले की शुरूआत 
इस मामले की शुरूआत  पीछले साल अक्तूबर महीने में हुई जहां सतरिया गांव में ओबीसी वर्ग के युवक को ब्राह्मण समाज के युवक के पैर धोते और उसी पानी को पीते देखा गया .वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामले ने तूल पकड़ लिया. इस मामले में मुख्य आरोपी अनुज पांडे को बनाया गया. विवाद की जड़ शराब बंदी से शुरू हुई जहां अनुज द्वारा अवैध शराब बेचे जाने का मामला सामने आया. अनुज ने इसके लिए जुर्माना भी भर दिया लेकिन गांव के ही  एक युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा ने ए आई तकनीक से अनुज पांडे की एक फोटो बनाई जिसके उसे जूतों की माला पहनाई और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी. और यहां से विवाद अलग अलग रूप लेते गया. रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, दमोह

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. दमोह की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

damoh news

Trending news

damoh news
दमोह पैर धुलाई कांड के आरोपी अनुज पांडे को राहत, SC ने NSA हटाई; रिहाई का दिया आदेश
maihar news
मां की डांट पर 5वीं कक्षा के छात्र ने उठाया खौफनाक कदम, घर में पसरा मातम
mp news
पति करता रहा नौकरी, पत्नी प्रेमी के साथ हुई फरार? दुधमुंहे बच्चे को छोड़ गई मां
mp news
होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने जड़ा ऐसा थप्पड़, टूट गया बच्ची का हाथ, चढ़ा प्लास्टर
chhattisgarh news
बीच सड़क 'हाई वोल्टेज ड्रामा', नाबालिग छात्रा से भिड़ी महिला, एक-दूसरे के पिटाई की
madhya pradesh news
आपके काम की खबर: बदल गया नियम, बिना लीगल डॉक्यूमेंट सरकारी काम में नहीं चलेगी गाड़ी
maihar news
शुरू होने से पहले ही फेल हुआ 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट, पाइपलाइन फटने से उखड़ी सड़क
gwalior news
ग्वालियर में दीवारों पर बनी महिलाओं के चित्रों पर बनाए गए अश्लील निशान, उठ रहे सवाल
Indore Water Contamination
नल का पानी शुद्ध.. मिनरल वाटर जैसा, फिर भोपाल में डायरिया केस रिकॉर्ड स्तर पर क्यों?
sagar news
डंडे लेकर शराब अड्डों पर 'लेडी गैंग' की रेड, माफियाओं को घुटने टेकने पर किया मजबूर