दमोह पैर धुलाई कांड के आरोपी अनुज पांडे को राहत, SC ने NSA हटाई; रिहाई का दिया आदेश

SC order for damoh obc case: मध्यप्रदेश के दमोह जिले का OBC पैर धुलाई कांड पूरे देश की सुर्खियों में रहा. हालांकि इस खबर को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आई है. पैर धुलाई कांड में आरोपी बनाए गए अनुज पांडे को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने NSA पर अंतरिम रोक लगाते हुए, अनुज को रिहा करने का आदेश जारी किया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, दमोह का चरणामृत कांड पूरे देश में चर्चा का विष्य बना रहा जहां एक ओबीसी वर्ग के युवक से एक ब्राह्मण समाज के युवक के कथित तौर पर पैर धुलवाने और फिर वही पानी पीने के लिए मजबूर करने की बात सामने आई थी. अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी अनुज पांडे को बड़ी राहत दी है. एन एस ए पर अंतरिम रोक लगाई है और अनुज को जेल से रिहा करने का आदेश भी जारी किया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने एमपी सरकार और दमोह एसपी को नोटिस जारी करते हुए जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए है.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने दलील दी है कि हाई कोर्ट ने केवल एक वायरल वीडियो के आधार पर, बिना किसी प्रारंभिक जांच के सीधे FIR और रासुका लगाने के निर्देश दे दिए थे. SC ने हाई कोर्ट की प्रक्रिया और ''स्वतः संज्ञान'' पर सवाल खड़े किए हैं. याचिका में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने रखा गया कि केस डायरी और संज्ञान याचिका 15 अक्टूबर को दर्ज हुई, जबकि हाई कोर्ट ने एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को ही आदेश पारित कर दिया था. कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि आदेश वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले ही पुलिस ने इतनी फुर्ती दिखाई कि गिरफ्तारी भी कर ली गई.

अनुज पांडे के पक्ष ने रखी अपनी बात

इस मामले में अनुज पांडे के पक्ष के तरफ से बताया गया कि इस मामले की शुरूआत AI तकनीक का इस्तेमाल कर अनुज पांडे की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ से शुरू हुई थी. याचिका में दावा किया गया कि हाई कोर्ट ने इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया है.मामला तब तूल पकड़ा जब ओबीसी युवक मंदिर में अनुज पांडे के पैर धोते और वही पानी पीते दिखाई दिया.

यहां से हुई थी मामले की शुरूआत

इस मामले की शुरूआत पीछले साल अक्तूबर महीने में हुई जहां सतरिया गांव में ओबीसी वर्ग के युवक को ब्राह्मण समाज के युवक के पैर धोते और उसी पानी को पीते देखा गया .वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मामले ने तूल पकड़ लिया. इस मामले में मुख्य आरोपी अनुज पांडे को बनाया गया. विवाद की जड़ शराब बंदी से शुरू हुई जहां अनुज द्वारा अवैध शराब बेचे जाने का मामला सामने आया. अनुज ने इसके लिए जुर्माना भी भर दिया लेकिन गांव के ही एक युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा ने ए आई तकनीक से अनुज पांडे की एक फोटो बनाई जिसके उसे जूतों की माला पहनाई और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी. और यहां से विवाद अलग अलग रूप लेते गया. रिपोर्ट: महेंद्र दुबे, दमोह

