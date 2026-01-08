पल भर में परिवार खत्म! मासूम के साथ पति-पत्नी ने लगाई फांसी, सामने आई बड़ी वजह

Damoh Couple Suicide News: एमपी के दमोह से बड़ी खबर सामने आई है. जहां तेंदूखेड़ा नगर के वार्ड नंबर एक केवट मोहल्ले में पति पत्नी और उनकी मासूम बेटी के शव फांसी के फंदे से झूलते मिले हैं, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. दरअसल केवट मुहल्ले में रहने वाले मनीष केवट का घर पर जब दोपहर बाद तक कोई हलचल नहीं हुई तो आसपास के लोगों को कुछ शक हुआ और जब लोगों ने देखा तो मनीष उसकी पत्नी माही और उनकी 18 महीने की बेटी आरोही फंदे से झूल रहे थे.

पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और शवों को अपने कब्जे में लिया. पहली नजर में ये सामूहिक आत्महत्या का मामला लग रहा है. मृतक मनीष के माता पिता नहीं है और वो तेंदूखेड़ा में अपनी मौसी के घर पर रहता था और दो साल पहले उसकी शादी जबलपुर में हुई थी और इसकी एक मासूम 18 महीने की बच्ची थी. इस सामूहिक आत्महत्या के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

मामले की हो रही है जांच

पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया है और कल तीनों शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा. मौके पर पहुंचे जिले के एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी का कहना है कि फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है. घटनास्थल की दीवाल पर कुछ लिखा पाया गया है लेकिन साफ नहीं किया जिसके लिए फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है. जांच में मनीष पर कर्ज होने की बात भी सामने आ रही है लेकिन ये बात भी अभी साफ नहीं है. तमाम पहलुओं पर जांच के बाद भी इन तीन मौतों की वजह साफ हो पाएगी.

मौत का कारण स्पष्ट नहीं

दमोह के एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी का कहना है कि वार्ड नंबर एक में मनीष केवट, उनकी पत्नी माही केवट और करीब 18 माह की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर हैंगिंग की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल मृत्यु का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पैनल से पीएम कराए जाने की तैयारी है, ताकि मौत के सही कारणों पर स्पष्ट राय मिल सके. थाना प्रभारी परिवारजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर रहे हैं. दीवार पर कुछ लिखा मिला है, जिसे फोटोग्राफी और फॉरेंसिक जांच के जरिए सुरक्षित कर जांच में शामिल किया जाएगा.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह

