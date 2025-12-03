एमपी के इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा होते हैं बाल विवाह, लगातार बने हुए हैं हॉट-स्पॉट; चौंकाने वाले हैं आंकड़े

MP Child Marriages: केंद्र और राज्य सरकारों की कई कोशिशों के बावजूद मध्य प्रदेश में बाल विवाह के आंकड़े चिंताजनक बने हुए हैं. विधानसभा में पेश किए गए डेटा के मुताबिक, पिछले छह सालों (मार्च 2020 से 2025 तक) में बाल विवाह के कुल 2,916 मामले दर्ज किए गए हैं और हर साल यह संख्या बढ़ रही है. अकेले 2025 के पहले 11 महीनों में 538 मामले दर्ज किए गए जिससे पता चलता है कि राज्य में हर साल औसतन 486 बाल विवाह होते हैं.

प्रदेश में बढ़ रहे बाल विवाह के मामले

दरअसल, मध्य प्रदेश में बाल विवाह रोकने की कोशिशों के बावजूद मामले लगातार बढ़ रहे हैं. राज्य में 2020 से 2025 तक कुल 2,916 बाल विवाह रजिस्टर हुए, जिनमें अकेले 2025 के पहले 11 महीनों में 538 मामले शामिल हैं. यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने राघौगढ़ MLA जयवर्धन सिंह के एक सवाल के जवाब में दी. छह साल में 1,200 से ज़्यादा नाबालिग मांओं ने बच्चों को जन्म दिया, और नवजात मृत्यु दर सामान्य दर से दोगुनी है. मध्य प्रदेश में, 40% नवजात बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं जिनमें से ज़्यादातर नाबालिग मांओं से पैदा होते हैं. आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह न सिर्फ़ एक सामाजिक समस्या है, बल्कि इससे सेहत को भी गंभीर खतरा होता है.

इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा होते हैं बाल विवाह

बता दें कि सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले दमोह, राजगढ़, गुना, सागर और छतरपुर जिलों से सामने आए हैं. ये पांचों जिले अब भी बाल विवाह के प्रमुख हॉट-स्पॉट बने हुए हैं. पिछले छह सालों के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में हर वर्ष औसतन 486 बाल विवाह दर्ज किए जाते हैं. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020–22 के अनुसार मध्यप्रदेश में 40% नवजात बच्चे कुपोषित जन्म लेते हैं और इनमें से करीब 20% अपना पहला साल भी पूरा नहीं कर पाते. केवल राजगढ़ जिले में ही 2025 के शुरुआती आठ महीनों में 52 नाबालिग माताओं ने 53 कुपोषित बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 10 की 30 दिनों के भीतर मृत्यु हो गई.

