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दमोह में दर्दनाक हादसा, तीसरी मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट, एक की मौत; घायलों को जबलपुर किया गया रेफर

Damoh News: दमोह जिले में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया. तीसरी मंजिल से लिफ्ट गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:35 AM IST
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दमोह में दर्दनाक हादसा, तीसरी मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट, एक की मौत; घायलों को जबलपुर किया गया रेफर

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित तेंदूखेड़ा कस्बे में एक दुखद हादसा सामने आया है. यहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में लिफ्ट के खराब होकर नीचे गिर जाने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना उस समय हुई, जब ये तीनों युवक लिफ्ट का इस्तेमाल करके स्टोर की तीसरी मंजिल पर सामान ले जा रहे थे. अचानक लिफ्ट का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे आ गिर.। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

बताया जा रहा है कि घटना के समय लिफ्ट के अंदर दुकान के दो कर्मचारी और दुकान मालिक का बेटा मौजूद थे. जैसे ही लिफ्ट तीसरी मंजिल पर पहुंची, उसका संतुलन बिगड़ गया, वह टूट गई और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरी.

यह भी पढ़ें: गुना में मौत का दंगल! दो ट्रैक्टरों के बीच 'खूनी जंग', जंजीर टूटती तो बिछ जातीं लाशें!

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लिफ्ट गिरने से दमोह में दर्दनाक हादसा
दरअसल, बीती रात तेंदूखेड़ा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लिफ्ट खराब हो गई थी. इस लिफ्ट का इस्तेमाल दुकान में सामान ऊपर-नीचे ले जाने के लिए किया जाता था. तीन युवक यही काम कर रहे थे कि अचानक लिफ्ट टूट गई और तीसरी मंजिल से नीचे जा गिरी. दुकान के कर्मचारियों और आस-पास मौजूद लोगों ने मिलकर उन तीनों को मलबे से बाहर निकाला और तुरंत तेंदूखेड़ा सिविल अस्पताल पहुंचाया. चोटों की गंभीरता को देखते हुए, उन्हें आगे के इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया. वहां उन युवकों में से एक की चोटों के कारण मौत हो गई, जबकि बाकी दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

एक कर्मचारी की मौत, दो गंभीर
रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक और घायल व्यक्तियों में से एक इस दुकान के कर्मचारी थे, जबकि तीसरा घायल व्यक्ति दुकान के मालिक का बेटा है, जो खुद ही सामान को ऊपरी मंजिल पर ले जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा था. फिलहाल तेंदूखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस दुर्घटना की जांच कर रही है.

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