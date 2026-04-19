दमोह में दर्दनाक हादसा: खेत की झोपड़ी में लगी भीषण आग, 5 गौवंश आए चपेट में

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पटेरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले सतरिया गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां खेत में बनी एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से पांच मवेशी बुरी तरह झुलस गए. इस हादसे में एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

खेत की झोपड़ी में लगी भीषण आग

रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार की सुबह तड़के अचानक झोपड़ी में आग लग गई, जब पूरा गांव सो रहा था. झोपड़ी सूखी घास और लकड़ी से बनी थी, इसलिए आग की लपटें तेजी से फैल गईं और कुछ ही पलों में एक भयंकर आग का रूप ले लिया. झोपड़ी के अंदर पांच गायें बंधी हुई थीं. खूंटों से बंधे होने के कारण उन्हें भागने का कोई मौका नहीं मिला. जब तक किसान और गांव वाले आग बुझाने के लिए दौड़े, तब तक आग सब कुछ अपनी चपेट में ले चुकी थी. पांच गायों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी चार में से दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

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एक की मौके पर मौत, 4 गंभीर रूप से झुलसीं

दरअसल, सतरीया गांव में गिरधारी पटेल नाम के एक किसान ने अपने खेत में एक झोपड़ी बनाई थी और उसमें अपनी पालतू गायों को रखा था. इस भीषण आग में एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई. चार अन्य गायें भी बुरी तरह झुलस गईं; उनमें से दो की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और वे इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं. किसान गिरधारी पटेल के लिए यह एक बहुत बड़ा आर्थिक और भावनात्मक नुकसान है. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

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