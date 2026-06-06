Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कीटनाशक (दवा) मिली हुई चना खाने से दो मासूम बच्चों की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई. यह मामला तेजगढ़ ब्लॉक के मोहरा गांव का है. बताया जा रहा है कि आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए स्थानीय निवासी बलराम सिंह लोधी के घर पर अनाज को कीड़ों से सुरक्षित रखने का काम चल रहा था. इस दौरान चने की फसल में कीटनाशक दवा मिलाई गई और उसे रख दिया गया. घर के बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं थी. खेलते-खेलते बच्चों ने दवा मिली हुई चना खा लिया.