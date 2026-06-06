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दमोह से बड़ी खबर: जहरीले चने खाने से दो मासूम बच्चों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

Damoh News: दमोह जिले के तेजगढ़ ब्लॉक के मोहरा गांव में दवा मिली हुई चना खाने से दो मासूम बच्चों की हालत बिगड़ गई. कुछ देर बाद दोनों को उल्टी और दस्त होने लगे और उनकी हालत खराब होने लगी. परिवार वाले तुरंत उन्हें जिला अस्पताल ले गए.

Written ByMahendra DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 06, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:30 AM IST
दमोह से बड़ी खबर: जहरीले चने खाने से दो मासूम बच्चों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

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