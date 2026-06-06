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Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कीटनाशक (दवा) मिली हुई चना खाने से दो मासूम बच्चों की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई. यह मामला तेजगढ़ ब्लॉक के मोहरा गांव का है. बताया जा रहा है कि आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए स्थानीय निवासी बलराम सिंह लोधी के घर पर अनाज को कीड़ों से सुरक्षित रखने का काम चल रहा था. इस दौरान चने की फसल में कीटनाशक दवा मिलाई गई और उसे रख दिया गया. घर के बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं थी. खेलते-खेलते बच्चों ने दवा मिली हुई चना खा लिया.
खेल-खेल में जहरीले चने खा गए बच्चे
दरअसल, हुआ यूं कि तीन साल का वेदांत और 18 महीने की नमामि खेल रहे थे, तभी उन्होंने कुछ जहरीले चने उठाकर खा लिए. इसके कुछ ही देर बाद जहर का असर दिखने लगा और दोनों बच्चों को जोरदार उल्टी और दस्त होने लगे. उनकी बिगड़ती हालत देखकर परिवार वाले उन्हें दमोह जिला अस्पताल ले गए.
इलाज से बची दो मासूमों की जान
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हो गया, क्योंकि बच्चों के शरीर में जहर फैल रहा था. बिना समय बर्बाद किए डॉक्टरों की टीम ने बच्चों के शरीर से जहर निकालने की प्रक्रिया (स्टमक वॉश) शुरू कर दी. डॉक्टरों की तत्परता और सफल इलाज के बाद दोनों बच्चों की जान बच गई. फिलहाल दोनों मासूम बच्चों को जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है और बताया जा रहा है कि वे खतरे से बाहर हैं.
उल्टी-दस्त से बिगड़ी थी तबीयत
डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत के साथ अस्पताल लाया गया था. उनके परिवार वालों ने बताया कि बच्चों ने कीटनाशक लगी हुई चने की दाल खाई थी. अभी दोनों बच्चे ठीक हैं और उनकी सेहत धीरे-धीरे बेहतर हो रही है. वहीं इस घटना ने ग्रामीण इलाकों में बच्चों की सुरक्षा और खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को सुरक्षित रखने के बारे में चर्चा छेड़ दी है. जानकारों का कहना है कि बीज या अनाज में मिलाए गए केमिकल को बच्चों से दूर रखें.
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