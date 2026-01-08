अब दो नहीं तीन लाइनों पर सरपट दौड़ेंगी ट्रेनें, दमोह-कटनी रेलवे ट्रैक पर 100% काम पूरा

MP Railway News: दमोह-कटनी रेलवे ट्रैक पर तीसरी लाइन के विस्तार का काम पूरा होने के बाद अब महीने भर के भीतर इस नई लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. रेलवे के सुरक्षा आयुक्त और जबलपुर मंडल के डीआरएम की संयुक्त टीम ने बीते दो दिनों में इस रेलखंड का बारीकी से निरीक्षण किया और जहां थोड़ा बहुत काम बाकी था. उन्हें पूरा कराने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं. इस ट्रैक पर दमोह जिले के पथरिया असलाना और बांदकपुर से घटेरा के बीच कुछ काम अधूरे थे, जिन्हें देखने ये टीम खुद पहुंची और काम का जायजा किया.

वहीं डीआरएम कमल तलरेजा ने बताया कि तीसरी लाइन पूरी तरह से तैयार है और इसे रेलवे सुरक्षा आयुक्त की टीम के जरिए चैक कराया गया है और बारीकी से हर पहलू की जांच पड़ताल की गई है और इस महीने के आखिरी तक इस तीसरी लाइन पर ट्रेन दौड़ने लगेंगी.

दो दिन में लगातार दो इंस्पेक्शन

कमल तलरेजा का कहना है कि आगे हमने दो दिन में लगातार दो इंस्पेक्शन किए हैं. कल हम लोगों ने किया था, कथरिया सलाना और आज बांदरपुर कटेरा. दोनों के इंस्पेक्शन हुए हैं, उसमें बड़ी गहनता से सीआरपीएफ साहब ने और पूरी टीम ने निरीक्षण किया है. जो आइटम्स ऑब्जर्वेशन किए हैं, उनको अभी अटेंड करना होगा और ऊपर जो बिजली वाला काम है, अभी उसमें कुछ कार्य बचा है, तो अभी 15 से 20 दिन और लगेंगे. तो लगभग एक महीने के अंदर हम लोग यह आशा करते हैं कि इस नए ट्रैक पर गाड़ी चलने लगेगी.

120KM/H स्पीड की अनुमति

बता दें कि इंस्पेक्शन के दौरान ट्रैक की गुणवत्ता को जानने के बाद टीम ने ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाने की अनुमति दी. इसके बाद ट्रैक पर स्पेशल सीआरएस ट्रैन को दौड़ाया. करीब 42 मिनट के इस इंस्पेक्शन एंड स्पीड ट्रॉयल के दौरान डीआरएम और सीनियर सेक्शन के विभाग प्रमुखों की मौजूदगी रही. इस दौरान असलाना, पथरिया और गणेशगंज स्टेशन की टीम भी अधिकारियों की आवभगत में लगी रही.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह

