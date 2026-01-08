Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3067792
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अब दो नहीं तीन लाइनों पर सरपट दौड़ेंगी ट्रेनें, दमोह-कटनी रेलवे ट्रैक पर 100% काम पूरा

Damoh Katni Railway Track Update: मध्य प्रदेश के दमोह में कटनी रेलवे ट्रैक पर तीसरी लाइन का पूरा काम हो चुका है. इस पर 15 से 20 दिनों में ट्रेन दौड़ने लगेंगी. इसके लिए दो दिन में लगातार दो इंस्पेक्शन किए गए हैं. इंस्पेक्शन के दौरान ट्रैक की गुणवत्ता को जानने के बाद टीम ने ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 08, 2026, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Damoh Katni Railway Track Update
Damoh Katni Railway Track Update

MP Railway News: दमोह-कटनी रेलवे ट्रैक पर तीसरी लाइन के विस्तार का काम पूरा होने के बाद अब महीने भर के भीतर इस नई लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी. जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. रेलवे के सुरक्षा आयुक्त और जबलपुर मंडल के डीआरएम की संयुक्त टीम ने बीते दो दिनों में इस रेलखंड का बारीकी से निरीक्षण किया और जहां थोड़ा बहुत काम बाकी था. उन्हें पूरा कराने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं. इस ट्रैक पर दमोह जिले के पथरिया असलाना और बांदकपुर से घटेरा के बीच कुछ काम अधूरे थे, जिन्हें देखने ये टीम खुद पहुंची और काम का जायजा किया.

वहीं डीआरएम कमल तलरेजा ने बताया कि तीसरी लाइन पूरी तरह से तैयार है और इसे रेलवे सुरक्षा आयुक्त की टीम के जरिए चैक कराया गया है और बारीकी से हर पहलू की जांच पड़ताल की गई है और इस महीने के आखिरी तक इस तीसरी लाइन पर ट्रेन दौड़ने लगेंगी.

दो दिन में लगातार दो इंस्पेक्शन
कमल तलरेजा का कहना है कि आगे हमने दो दिन में लगातार दो इंस्पेक्शन किए हैं. कल हम लोगों ने किया था, कथरिया सलाना और आज बांदरपुर कटेरा. दोनों के इंस्पेक्शन हुए हैं, उसमें बड़ी गहनता से सीआरपीएफ साहब ने और पूरी टीम ने निरीक्षण किया है. जो आइटम्स ऑब्जर्वेशन किए हैं, उनको अभी अटेंड करना होगा और ऊपर जो बिजली वाला काम है, अभी उसमें कुछ कार्य बचा है, तो अभी 15 से 20 दिन और लगेंगे. तो लगभग एक महीने के अंदर हम लोग यह आशा करते हैं कि इस नए ट्रैक पर गाड़ी चलने लगेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

120KM/H स्पीड की अनुमति
बता दें कि इंस्पेक्शन के दौरान ट्रैक की गुणवत्ता को जानने के बाद टीम ने ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाने की अनुमति दी. इसके बाद ट्रैक पर स्पेशल सीआरएस ट्रैन को दौड़ाया. करीब 42 मिनट के इस इंस्पेक्शन एंड स्पीड ट्रॉयल के दौरान डीआरएम और सीनियर सेक्शन के विभाग प्रमुखों की मौजूदगी रही. इस दौरान असलाना, पथरिया और गणेशगंज स्टेशन की टीम भी अधिकारियों की आवभगत में लगी रही.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

mp train news

Trending news

mp train news
अब दो नहीं तीन लाइनों पर सरपट दौड़ेंगी ट्रेनें, दमोह-कटनी रेलवे ट्रैक पर काम पूरा
mp news
MP में 'धीमा जहर' बन रहा पानी! 55 में से 39 जिलों में भूजल में मिला खतरनाक नाइट्रेट
mp High Court news
एमपी में इन कर्मचारियों को मिलेगी 100 फीसदी सैलरी, हाईकोर्ट ने रद्द किया ये फैसला
bhupesh baghel
BJP के गढ़ में भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव में संभालेंगे कमान
MP Crime News
पति को छोड़ा, प्रेमी को अपनाया, फिर तीसरे के चक्कर में पड़ी महिला...मिली दर्दनाक मौत
free ration scam
फ्री राशन योजना से कटे 30 लाख लोगों के नाम, 1 साल चली जांच में सामने आई ये बड़ी वजह
Shahdol weather news
शहडोल में जमा देने वाली ठंड, कल्यानपुर में पारा 2.7 डिग्री पर लुढ़का...
chhattisgarh news
बाल काटने से मना किया तो ले लिया बदला! सैलून संचालक को मारा चाकू, 3 आरोपी गिरफ्तार
Indore Airport
फ्लाइट में बिगड़ी मासूम की हालत, इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग, नहीं बच सकी जान...
mp news
रीवा कोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, जिला जज को आया मेल, खाला कराया गया पूरा परिसर