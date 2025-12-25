Advertisement
एमपी में होता है अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट, जहां फाइनल मैच में होती है शादी, ग्राउंड पर ही पहनाते हैं वरमाला

Damoh Cricket News: दमोह के कुम्हारी कस्बे में होने वाला अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट खेल के जरिए इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है, जहां टूर्नामेंट से जुटाई गई राशि से हर साल दो गरीब बेटियों की शादी कराई जाती है. यह आयोजन पैसे या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंद बेटियों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से किया जाता है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:07 PM IST
एमपी में होता है अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट
Damoh Cricket Tournament: देश और प्रदेश में आपने कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में सुना होगा, जहां इनामी राशि, ट्रॉफी और नाम ही सबसे बड़ा मकसद होता है. लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, जो खेल से कहीं ज्यादा इंसानियत की मिसाल बन चुका है. यहां बल्ला और गेंद सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं चलते, बल्कि इसी खेल से हर साल दो गरीब बेटियों की शादी का सपना पूरा किया जाता है. यही वजह है कि यह टूर्नामेंट अपने आप में बेहद खास है.

दमोह जिले के छोटे से कस्बे कुम्हारी में होने वाला यह क्रिकेट टूर्नामेंट अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा. अपने अनोखे मकसद की वजह से इसकी पहचान पूरे संभाग और प्रदेश के कई हिस्सों में बन चुकी है. यहां दर्शकों की भीड़ या टीमों की संख्या चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात की है कि टूर्नामेंट से जुटाई गई हर एक राशि का इस्तेमाल दो गरीब कन्याओं के विवाह में किया जाता है. यही सोच इस आयोजन को बाकी टूर्नामेंटों से अलग बनाती है.

गरीब बेटी के विवाह में सहयोग
इस अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत आज से करीब दो साल पहले हुई थी और यह इसका तीसरा साल है. इसकी नींव गांव के ही रहने वाले रवि चौहान ने रखी. बेटी के जन्म के बाद एक पिता के मन में उठने वाले जिम्मेदारियों और संघर्षों को उन्होंने करीब से महसूस किया. तभी उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न खेल के जरिए किसी गरीब बेटी के विवाह में सहयोग किया जाए. इसी सोच से उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की.

एक शादी में कितना खर्चा ?
टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की एंट्री फीस, साथ ही मित्रों, परिजनों और जनप्रतिनिधियों से मिलने वाला सहयोग मिलकर एक बड़ी राशि बनाता है. विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देने के बाद बची हुई रकम से दो बेटियों का विवाह कराया जाता है. रवि बताते हैं कि एक शादी में पांच से छह लाख रुपए तक का खर्च आता है. शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन लोगों ने नेक सोच को समझा और हर साल सहयोग बढ़ता चला गया.

15 फरवरी को फाइनल मैच
फिलहाल शादियों का समय नहीं होने के कारण टूर्नामेंट का फाइनल मैच 15 फरवरी को रखा गया है और उसी दिन दोनों बेटियों का विवाह होगा. गांव में सबसे जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर बेटियों का चयन किया जाता है. फाइनल के दिन मैदान पर ही दूल्हा-दुल्हन को जयमाला पहनाई जाती है और उपहार दिए जाते हैं. इसके बाद विवाह की रस्में बेटी के घर पर पूरी की जाती हैं. पिछले दो सालों में भी इस आयोजन से बेटियों की शादियां कराई जा चुकी हैं.

damoh news

