'गहनों से नहीं, बकरियों से था प्यार', MP में लग्जरी कारों से हो रही थी लूट, चौंकाने वाला है मामला
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2934810
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'गहनों से नहीं, बकरियों से था प्यार', MP में लग्जरी कारों से हो रही थी लूट, चौंकाने वाला है मामला

Goat Theft Gang: मध्य प्रदेश में एक बकरी चोर गैंग पकड़ा गया है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है. यह केवल इसलिए बकरियों की चोरी करते थे, क्योंकि उन्हें बकरियां अच्छी लगती थी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दमोह में पकड़ा गया बकरी चोर गिरोह
दमोह में पकड़ा गया बकरी चोर गिरोह

MP News: एमपी के दमोह जिले में बकरियों की चोरी करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है, जिनका लूट करने का तरीका भी अजब गजब है. क्योंकि यह गिरोह बकरियों की चोरी लग्जरी कारों से करते थे, जिससे किसी को शक भी नहीं होता था. लुटेरे ने लग्जरी कारों को मोडिफाइड करवाया हुआ था, जिसमें वह आसानी से बकरियां भरकर ले जाते थे और किसी को शक भी नहीं होता था. इन चोरों ने दमोह के अलावा कटनी और आसपास के इलाकों में बकरियां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. खास बात यह है कि उनका कहना है कि उन्हें बकरियां बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसलिए वह उन्हें चुराते थे. 

दमोह जिले में हुई थी चोरी 

दरअसल, पिछले दिनों दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र में आने वाले कुंजपुरा गांव में एक साथ कई बकरियां चोरी हुई थी. गांव की महिला प्रेमबाई पटेल रात में जब अपने घर में सो रही थी, तभी अज्ञात लुटेरे उनके घर में घुसे और उन्हें बंधक बना लिया और उनके आंगन में बंधी हुई 22 बकरिया गाड़ी में भरकर ले गए. महिला ने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी और अगले ही दिन सुबह नोहटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. ये वारदात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि यह चोरी का थोड़ा अलग तरीका था. वहीं इस घटना से इलाके में दहशत भी फैल गई और अपनी बकरियों की सुरक्षा बढ़ा दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट, IG इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश

पन्ना जिले से पकड़ी गई गैंग 

दमोह जिले के एसपी ने इस मामले में पुलिस की एक टीम का गठन किया और तेजी से इस पर काम करने के निर्देश दिए. इस टीम को सफलता हाथ लगी जब इस लुटेरी गैंग के चार सदस्यों को पन्ना जिले के पवई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जब इस गैंग के सदस्यों से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुलासा किया कि ये गैंग दो लग्जरी कारों को अंदर से मोडिफाइड किए हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रेकी करने के बाद बकरियों की चोरी को अंजाम देते थे. चोर ज्यादातर उन घरों को निशाना बनाते थे, जिनमें घर के सदस्यों की संख्या कम हो और बकरियां भी ज्यादा न हो. मौका पाते ही उस घर पर धावा बोलकर लूटने बोले व्यक्ति के साथ लूट करने के बाद उसकी बकरिया गाड़ियों में भरकर ले जाते थे. 

बकरियां पसंद थी इसलिए करते थे लूट 

बकरिया लूटना इस गैंग की पहली प्राथमिकता होती थी, कटनी जिले के रहने वाले इन आरोपियों ने कबूला कि वो दमोह और आसपास के जिलों में ऐसी घटनाएं घटित करते थे और बकरिया लूटना उन्हें अच्छा लगता था. दमोह के एडिशनल एसपी सुजीत भदौरिया ने बताया कि इन आरोपियों पर प्रदेश के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज है और इनमें बकरी चोरी और लूट की घटनाएं खास हैं. दमोह पुलिस ने पीड़ित महिला प्रेमबाई पटेल के जेवर, मोबाइल फोन और 22 बकरियों के साथ दो कारें जब्त की है, वहीं पुलिस इन आरोपियों की कोर्ट से रिमांड पर लेगी ताकी और लूट की घटनाओं का खुलासा पुलिस की तरफ से किया जा सके. 

दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

ये भी पढे़ंः उज्जैन में सीएम मोहन के निर्देश पर एक्शन, RTO की बड़ी कार्रवाई, मुंबई रूट की बस जब्त 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

goat theft gangunique goat theftmp newsdamoh news

Trending news

upi payment
पब्लिक प्लेस पर करते हैं UPI से पेमेंट? तुरंत हो जाएं सावधान, ये खबर पढ़ सहम जाएंगे
mp news
एक साथ जन्म, साथ ही शादी और अब एक साथ उठी अर्थी... जुड़वा बहनों का अनोखा किस्सा
gwalior news
16 साल की लड़की से दूर के भाई ने किया दुष्कर्म, मंदिर के बहाने जंगल में ले गया; फिर
mp live update
MP Today Live: उज्जैन RTO की बड़ी कार्रवाई, ग्वालियर में रिश्तेदार भाई ने किया रेप
raipur news
शरीर पर चोट के निशान, फंदे से लटका मिला महिला का शव; अब डेढ़ साल बाद DNA टेस्ट से...
bhopal news
यात्रीगण कृपया ध्यान दें... डेढ़ महीने 14 ट्रेन रद्द, बदला गया 25 ट्रेनों का रूट
bhopal news
भोपाल में हाई-प्रोफाइल लूट, IG इंटेलिजेंस को भी नहीं बख्शा, मोबाइल छीनकर भागे बदमाश
ratlam news
रतलाम में गरबा पंडालों पर लगे बैनर, गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, अब शहर काजी ने...
mp news
MP बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी खबर, इस बार समय से पहले होंगी 10वीं व 12वीं परीक्षा
raipur news
39 साल बाद 100 रुपए रिश्वत के केस में बरी, बेगुनाही साबित करने में लग गई पूरी जिंदगी
;