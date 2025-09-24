'गहनों से नहीं, बकरियों से था प्यार', MP में लग्जरी कारों से हो रही थी लूट, चौंकाने वाला है मामला

MP News: एमपी के दमोह जिले में बकरियों की चोरी करने वाला एक गैंग पकड़ा गया है, जिनका लूट करने का तरीका भी अजब गजब है. क्योंकि यह गिरोह बकरियों की चोरी लग्जरी कारों से करते थे, जिससे किसी को शक भी नहीं होता था. लुटेरे ने लग्जरी कारों को मोडिफाइड करवाया हुआ था, जिसमें वह आसानी से बकरियां भरकर ले जाते थे और किसी को शक भी नहीं होता था. इन चोरों ने दमोह के अलावा कटनी और आसपास के इलाकों में बकरियां चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है. खास बात यह है कि उनका कहना है कि उन्हें बकरियां बहुत ज्यादा पसंद हैं, इसलिए वह उन्हें चुराते थे.

दमोह जिले में हुई थी चोरी

दरअसल, पिछले दिनों दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र में आने वाले कुंजपुरा गांव में एक साथ कई बकरियां चोरी हुई थी. गांव की महिला प्रेमबाई पटेल रात में जब अपने घर में सो रही थी, तभी अज्ञात लुटेरे उनके घर में घुसे और उन्हें बंधक बना लिया और उनके आंगन में बंधी हुई 22 बकरिया गाड़ी में भरकर ले गए. महिला ने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी और अगले ही दिन सुबह नोहटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. ये वारदात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि यह चोरी का थोड़ा अलग तरीका था. वहीं इस घटना से इलाके में दहशत भी फैल गई और अपनी बकरियों की सुरक्षा बढ़ा दी.

पन्ना जिले से पकड़ी गई गैंग

दमोह जिले के एसपी ने इस मामले में पुलिस की एक टीम का गठन किया और तेजी से इस पर काम करने के निर्देश दिए. इस टीम को सफलता हाथ लगी जब इस लुटेरी गैंग के चार सदस्यों को पन्ना जिले के पवई इलाके से गिरफ्तार किया गया, जब इस गैंग के सदस्यों से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुलासा किया कि ये गैंग दो लग्जरी कारों को अंदर से मोडिफाइड किए हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रेकी करने के बाद बकरियों की चोरी को अंजाम देते थे. चोर ज्यादातर उन घरों को निशाना बनाते थे, जिनमें घर के सदस्यों की संख्या कम हो और बकरियां भी ज्यादा न हो. मौका पाते ही उस घर पर धावा बोलकर लूटने बोले व्यक्ति के साथ लूट करने के बाद उसकी बकरिया गाड़ियों में भरकर ले जाते थे.

बकरियां पसंद थी इसलिए करते थे लूट

बकरिया लूटना इस गैंग की पहली प्राथमिकता होती थी, कटनी जिले के रहने वाले इन आरोपियों ने कबूला कि वो दमोह और आसपास के जिलों में ऐसी घटनाएं घटित करते थे और बकरिया लूटना उन्हें अच्छा लगता था. दमोह के एडिशनल एसपी सुजीत भदौरिया ने बताया कि इन आरोपियों पर प्रदेश के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज है और इनमें बकरी चोरी और लूट की घटनाएं खास हैं. दमोह पुलिस ने पीड़ित महिला प्रेमबाई पटेल के जेवर, मोबाइल फोन और 22 बकरियों के साथ दो कारें जब्त की है, वहीं पुलिस इन आरोपियों की कोर्ट से रिमांड पर लेगी ताकी और लूट की घटनाओं का खुलासा पुलिस की तरफ से किया जा सके.

दमोह से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट

