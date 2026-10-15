जेन अल्फा का अनोखा प्रदर्शन: देवी स्थापना न होने पर बच्चों ने दिया धरना, पुलिस ने दिलाई मूर्ति

जेन अल्फा का अनोखा प्रदर्शन

जब देवी के लिए पंडाल नहीं सजाया गया, तो बच्चों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने नारे लगाए, आयोजन समिति के सदस्यों के खिलाफ हंगामा किया और गांव से बाहर जाने वाले लोगों का रास्ता रोक दिया. बच्चों का यह रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया. बच्चों ने अपने माता-पिता को भी धमकी दी कि अगर देवी की स्थापना नहीं की गई, तो वे स्कूल नहीं जाएंगे. बात यहीं खत्म नहीं हुई बच्चों ने लोगों का रास्ता रोकना और नारे लगाना जारी रखा. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 'डायल 112' की टीम गांव पहुंची. आमतौर पर पुलिस को देखकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की, अपनी मांगें बताईं और अड़े रहे कि जब तक देवी की स्थापना नहीं हो जाती, वे वहां से नहीं हटेंगे.