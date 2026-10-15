जेन अल्फा का अनोखा प्रदर्शन: देवी स्थापना न होने पर बच्चों ने दिया धरना, पुलिस ने दिलाई मूर्ति

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मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा ब्लॉक में स्थित रसोटा गांव से एक बेहद अनोखी घटना सामने आई है, जहां जेन अल्फा ने अपनी जिद और अनोखे प्रदर्शन से सबको हैरान कर दिया. पिछले 15 सालों से गांव वाले नवरात्रि के दौरान एक पंडाल लगाकर देवी की मूर्ति स्थापित करते आ रहे थे. लेकिन इस साल भारी बारिश, खेतों में काम के अत्यधिक बोझ और खराब आर्थिक स्थिति के कारण ग्रामीणों ने मूर्ति स्थापित न करने का फैसला किया. जब नवरात्रि के पहले दिन पंडाल नहीं सजा, तो बच्चों ने आयोजन समिति से सवाल पूछा. लेकिन जब उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने कड़ा विरोध जताना शुरू कर दिया.
जेन अल्फा का अनोखा प्रदर्शन
जब देवी के लिए पंडाल नहीं सजाया गया, तो बच्चों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने नारे लगाए, आयोजन समिति के सदस्यों के खिलाफ हंगामा किया और गांव से बाहर जाने वाले लोगों का रास्ता रोक दिया. बच्चों का यह रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया. बच्चों ने अपने माता-पिता को भी धमकी दी कि अगर देवी की स्थापना नहीं की गई, तो वे स्कूल नहीं जाएंगे. बात यहीं खत्म नहीं हुई बच्चों ने लोगों का रास्ता रोकना और नारे लगाना जारी रखा. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद 'डायल 112' की टीम गांव पहुंची. आमतौर पर पुलिस को देखकर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की, अपनी मांगें बताईं और अड़े रहे कि जब तक देवी की स्थापना नहीं हो जाती, वे वहां से नहीं हटेंगे.
पुलिस ने दिलाई मूर्ति
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारी को हालात के बारे में बताया और SHO ने फोन पर बच्चों से बात की. यह तय हुआ कि बच्चे पुलिस के साथ हटा पुलिस स्टेशन जाएंगे. इसके बाद वे पुलिस की गाड़ी में वहां गए. वहां पहुंचने पर बच्चों और SHO के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, और आखिरकार पुलिस को बच्चों की लगातार की जा रही मांगों को मानना पड़ा. SHO ने ग्रामीणों से भी बात की और उन्हें सलाह दी कि वे हर साल की तरह देवी की मूर्ति स्थापित करने और पंडाल सजाने का काम जारी रखें. ग्रामीणों ने इस सुझाव को मान लिया. बच्चों की भावनाओं और उनके प्रदर्शन को देखते हुए थाना प्रभारी और उनके स्टाफ उन्हें एक मूर्ति बनाने वाले के पास ले गए. वहां बच्चों ने अपनी पसंद की देवी की मूर्ति चुनी और इसका भुगतान पुलिस ने किया.
गांव में अपने प्रदर्शन की सफलता के बाद बच्चे बहुत खुश हैं. देवता की स्थापना के बाद वे अब पूजा-अर्चना में लगे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.