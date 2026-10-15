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जेन अल्फा का अनोखा प्रदर्शन: देवी स्थापना न होने पर बच्चों ने दिया धरना, पुलिस ने दिलाई मूर्ति

दमोह में जेन अल्फा ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. पिछले 15 सालों से नवरात्रि के दौरान गांव में देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती रही है. लेकिन इस साल ऐसा न होने पर, बच्चे धरने पर बैठ गए.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Oct 15, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Oct 15, 2026, 08:58 AM IST
जेन अल्फा का अनोखा प्रदर्शन: देवी स्थापना न होने पर बच्चों ने दिया धरना, पुलिस ने दिलाई मूर्ति

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