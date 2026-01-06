Advertisement
घोड़ा बेचकर गहरी नींद में सोता रहा स्टाफ, दुकान से लाखों की शराब ले उड़े चोर, सुबह देखा तो स्टॉक रूम खाली

Damoh News: दमोह में एक शराब की दुकान में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है. रात को दुकान बंद होने के बाद स्टाफ ने खाना खाया और सो गया. इसी दौरान अज्ञात चोरों ने स्टॉक रूम का शटर तोड़कर लाखों रुपये की शराब चुरा ली.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 06, 2026, 02:07 PM IST
Madhya Pradesh News: दमोह जिले के नोहाटा इलाके में एक बड़ी और चौंकाने वाली चोरी की घटना सामने आई है. यहां अज्ञात चोरों ने दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर स्थित एक शराब की दुकान से लाखों रुपये की शराब चुरा ली. हैरानी की बात यह है कि घटना के समय दुकान का स्टाफ दुकान के अंदर ही मौजूद था, लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण वे कंबल ओढ़कर सो रहा था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने बिना किसी रुकावट के चोरी की और फरार हो गए.

दुकान से लाखों की शराब ले उड़े चोर
दरअसल, दमोह-जबलपुर स्टेट हाईवे पर स्थित नोहटा में शराब की दुकान कल रात 11:30 बजे अपने तय समय पर बंद हो गई थी और दुकान में रहने वाला स्टाफ ने खाना खाया और सो गया. इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसलिए स्टाफ कंबल ओढ़कर आराम से सो रहा था, लेकिन चोर उनकी दुकान में सेंध लगा रहे थे. वे शटर तोड़कर अंदर घुस गए और 80 से 100 पेटी महंगी शराब चुराकर ले गए. जब ​​स्टाफ सुबह उठा तो वे हैरान रह गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

चोरों ने इत्मीनान से तोड़ा शटर
शराब कंपनी के मैनेजर के मुताबिक, चोरों ने शराब चुराने के लिए शटर तोड़ा. स्टेशन हाउस ऑफिसर ने बताया कि चोरी हुए क्रेट्स की गिनती की जा रही है और स्टॉक रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है, घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, और चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि जब स्टाफ अंदर आराम से सो रहा था, तो अनजान बदमाशों ने चालाकी से दुकान का शटर तोड़ा और अंदर घुस गए. छोटी-मोटी चोरी के बजाय चोरों ने बड़ी मात्रा में स्टॉक चुरा लिया. माना जा रहा है कि चोर लगभग 80 से 100 क्रेट महंगी और कीमती शराब ले गए. जब ​​सुबह स्टाफ जागा और दुकान का शटर टूटा हुआ देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलने पर नोहटा पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची. शराब कंपनी के मैनेजर के मुताबिक चोरी हुई शराब की कीमत लाखों रुपये है. थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और दूसरे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. नुकसान की सही जानकारी के लिए चोरी हुए क्रेट्स का स्टॉक रजिस्टर से भी मिलान किया जा रहा है. पुलिस हाईवे पर लगे कैमरों की CCTV फुटेज भी देख रही है.

