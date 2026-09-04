/मंत्री लखन पटेल ने किया था CHC का लोकार्पण, 8 महीने बाद ही लगा ताला, बरसते पानी में अस्पताल के बाहर महिला ने दिया बच्चे को जन्म

राज्य चुनें
दमोह में फिर एक बार बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत सामने आई है, जब एक बंद अस्पताल के बाहर घंटों गर्भवती महिला तड़पती रही. बाद में महिला ने अस्पताल के बाहर ही बच्ची को जन्म दिया. मामला दमोह जिले के प्रसिद्ध अजब धाम फतेहपुर का है, यहां गुरुवार की देर शाम सादपुर गांव से एक गर्भवती महिला मंजो भील को फतेहपुर के सामुदायिक स्वस्थ केंद्र लाया गया, लेकिन अस्पताल बंद था . मेन गेट पर ताला डला था और परिजन डॉक्टर और स्टाफ को तलाशते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला.
इधर महिला की हालत बिगड़ रही थी. बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन तड़पती महिला को इलाज देने और उसका प्रसव कराने वाला कोई नहीं था, जब अस्पताल के आसपास रहने वाली कुछ महिलाओं को इस बारे में जानकारी मिली तो ये महिलाएं इस गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर आई. अस्पताल के बाहर ही फर्श पर उन्होंने महिला की डिलीवरी कराई और महिला ने लड़की को जन्म दिया. डिलीवरी तो हो गई लेकिन महिला और नवजात की हालत ठीक नहीं थी और दोनों को एक निजी वाहन से परिजन हटा सिविल अस्पताल लेकर गए, जहां दोनों की स्थिति नाजुक बनी हुई है.
मंत्री लखन पटेल ने किया था स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण
इस घटना ने एक बार फिर सबको झकझोर दिया है. बता दें कि, अजब धाम फतेहपुर सूबे के आनंद विभाग के मंत्री लखन पटेल के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और मंत्री पटेल सड़कों के गड्ढों को लेकर दिए अपने बयान के बाद सुर्खियों में हैय. अब उनके क्षेत्र में एक नया मामला सामने आया है, जहां बरसते पानी में एक आदिवासी समुदाय की गर्भवती महिला को बंद अस्पताल के बाहर फर्श पर बच्चे को जन्म देना पड़ा है. इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीर भी सबके सामने ला दी है. जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर का ये मामला है वो स्वास्थ्य केंद्र आठ महीने पहले ही लोकार्पित हुआ है और इसका लोकार्पण मंत्री लखन पटेल ने ही किया था, लेकिन यहां डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ही नहीं है. यहां एक एएनएम की पोस्टिंग थी, लेकिन 31 जुलाई को वो भी रिटायर्ड हो गई और तब से ये इमारत भर यहां है और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं. उन्हें लगता है कि जिस शोर शराबे के साथ यहां अस्पताल खोला गया था वो अस्पताल लोगों के काम आयेगी और इसके भरोसे लोग यहां आ जाते है और फिर जो स्थिति बनती है वो कुछ ऐसी ही है कि महिला की आसपास की महिलाएं डिलीवरी करा रही है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट