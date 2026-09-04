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मंत्री लखन पटेल ने किया था CHC का लोकार्पण, 8 महीने बाद ही लगा ताला, बरसते पानी में अस्पताल के बाहर महिला ने दिया बच्चे को जन्म

दमोह के फतेहपुर में बंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया. अस्पताल में ताला लगे होने के कारण आसपास की महिलाओं ने प्रसव कराया, जिसके बाद मां और नवजात को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया.

Reported ByMahendra Dubey
Published: Sep 04, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:49 PM IST
मंत्री लखन पटेल ने किया था CHC का लोकार्पण, 8 महीने बाद ही लगा ताला, बरसते पानी में अस्पताल के बाहर महिला ने दिया बच्चे को जन्म

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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