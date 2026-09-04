/मंत्री लखन पटेल ने किया था CHC का लोकार्पण, 8 महीने बाद ही लगा ताला, बरसते पानी में अस्पताल के बाहर महिला ने दिया बच्चे को जन्म

मंत्री लखन पटेल ने किया था स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण

इस घटना ने एक बार फिर सबको झकझोर दिया है. बता दें कि, अजब धाम फतेहपुर सूबे के आनंद विभाग के मंत्री लखन पटेल के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और मंत्री पटेल सड़कों के गड्ढों को लेकर दिए अपने बयान के बाद सुर्खियों में हैय. अब उनके क्षेत्र में एक नया मामला सामने आया है, जहां बरसते पानी में एक आदिवासी समुदाय की गर्भवती महिला को बंद अस्पताल के बाहर फर्श पर बच्चे को जन्म देना पड़ा है. इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की तस्वीर भी सबके सामने ला दी है. जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर का ये मामला है वो स्वास्थ्य केंद्र आठ महीने पहले ही लोकार्पित हुआ है और इसका लोकार्पण मंत्री लखन पटेल ने ही किया था, लेकिन यहां डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ही नहीं है. यहां एक एएनएम की पोस्टिंग थी, लेकिन 31 जुलाई को वो भी रिटायर्ड हो गई और तब से ये इमारत भर यहां है और लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं. उन्हें लगता है कि जिस शोर शराबे के साथ यहां अस्पताल खोला गया था वो अस्पताल लोगों के काम आयेगी और इसके भरोसे लोग यहां आ जाते है और फिर जो स्थिति बनती है वो कुछ ऐसी ही है कि महिला की आसपास की महिलाएं डिलीवरी करा रही है.