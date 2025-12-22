Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3049785
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

झूठी रिपोर्ट… फिर पुलिस की धमकी, 18 साल के युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड से पहले वीडियो में रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप

Damoh Suicide Case: दमोह में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक युवक ने पुलिस की धमकी की वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि दो स्कूली छात्राओं ने पुलिस में शिकायत की थी, उसके बाद पुलिस ने झूठा केस दर्ज कर, उसे धमकी दी. इसके बाद उसने आत्महत्या से पहले एक वीडियो जारी कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

18 साल के युवक ने लगाई फांसी
18 साल के युवक ने लगाई फांसी

Damoh Police News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक सनसनीखेज आत्महत्या का मामला सामने आया है. जहां एक 18 साल के दलित युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था. सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दो स्कूली छात्राओं द्वारा पुलिस ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और फिर पुलिस द्वारा धमकाने की बात कही गई है. इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. इसमें पुलिस कटघरे में खड़ी है, तो मृतक के परिजन रो-रो कर आपबीती बताने के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे है.

मामला जिले के हटा थाना अंतर्गत आने वाले गढ़िया गांव से सामने आया है. यहां रहने वाले 18 साल के युवक रीतेश बंसल ने सुसाइड किया और जब उसके परिवार के लोगों ने मोबाइल सर्च किया, तो उसने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने मरने की वजह बताई है. वीडियो सामने आने के बाद सब सन्न रह गए और सुसाइड की वजह भी साफ हो गई. रीतेश ने पुलिस की धमकी और गलत शिकायत की वजह से ये कदम उठाया. मृतक के शव का परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन जब दो दिन बीत जाने के बाद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, तो उन्होंने हटा पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं सड़क पर जाम लगाने की कोशिश भी की. 

डर के चलते किया सुसाइड 
दरअसल, दो दिन पहले मृतक रीतेश बंसल और उसका एक दोस्त अपने गांव से हटा आ आए थे और जाते वक्त हारट के पास स्कूल से जा रही पास के गांव बड़ेगांव की दो स्कूली छात्राओं से उनकी बाइक टच हो गई. मृतक के दोस्त के मुताबिक, बाइक टच होने के बाद उन दोनों में दोनों छात्राओं से माफी भी मांगी और आसपास के लोगों ने भी समझाया. लेकिन छात्राओं ने 112 डायल कर पुलिस बुला ली. रीतेश का दोस्त श्रीराम वहां से भाग निकला, लेकिन रीतेश वहीं रह गया. कुछ देर बाद रीतेश भी अपने घर आ गया. परिजनों का कहना है कि इसी दिन हटा थाने से पुलिसकर्मी भी उसके घर आए और उन्होंने घर पर बुलडोजर चलवाने जेल में बंद करने की धमकी दी, जिसके बाद रीतेश डर गया और घर बर्बाद होने और लोकलाज के डर से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो बनाकर लगाए आरोप
इस बात की पुष्टि रीतेश ने मरने से पहले रिकॉर्ड किए वीडियो में भी की है. इस सनसनीखेज मामले में हटा पुलिस कटघरे के खड़ी है, तो युवक की मौत के बाद बबाल खड़ा हो गया है. मामला पुलिस पर लग रहे धमकाने के आरोपों का है लिहाजा पुलिस बचाव की मुद्रा में हैं. जिले के एडिशनल एसपी सुजीत भदौरिया के मुताबिक मृतक के परिजनों ने शिकायत की है और सड़क जाम करने की कोशिश भी की, लेकिन समझाइश के बाद वो मान गए, इस मामले की जांच कराई जा रही है, जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो की पुष्टि कराई जाएगी. वहीं एडिशनल एसपी ने ये माना कि दो दिन पहले डायल 112 पर छात्राओं ने काल किया था, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचीं थी. लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये कदम युवक ने उठाया उसका पता लगाया जा रहा है. रीतेश के घर कौन पुलिसकर्मी गए थे और क्या बात हुई इसकी भी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे. उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

damoh newsdamoh crime news

Trending news

Madhya Pradesh Cyber Police
अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक: MP साइबर पुलिस का अलर्ट, तुरंत अपनाएं ये स्टेप्स...
Budget Par Sanvaad
Budget 2026 में आप क्या चाहते हैं घोषणा, क्या देना चाहते हैं कुछ सजेशन?
Raipur Bilaspur Highway
छत्तीसगढ़ को पहली 8 लेन सड़क की सौगात, रायपुर-बिलासपुर यात्रा होगी आसान...
migrant worker murder
केरल में प्रवासी मजदूर की हत्या: छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत...
satna news
जनता के पैसों से खिलवाड़! पैर रखते ही उखड़ी सड़क, भड़कीं राज्यमंत्री...
Kuno National Park
कूनो नेशनल पार्क में फिर आएंगे अफ्रीकी चीते, नए साल में तीसरी खेप लाने की तैयारियां
sheopur news
सगे भाई ने ही रची थी भाई के हत्या की साजिश, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा
orchha news
पीली साड़ी में दुल्हन..सेहरे से सजा दूल्हा, इस फ्रांसीसी जोड़े ने ओरछा में रचाई शादी
Jashpur Police
‘साहब, मैं जिंदा हूं…’ जब थाने पहुंचा मृतक, तो पुलिस के पैरों तले खिसक गई जमीन
mp teachers protest
एमपी में ई-अटेंडेंस के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक, दिल्ली तक कूच की दी चेतावनी