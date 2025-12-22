झूठी रिपोर्ट… फिर पुलिस की धमकी, 18 साल के युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड से पहले वीडियो में रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप

Damoh Police News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक सनसनीखेज आत्महत्या का मामला सामने आया है. जहां एक 18 साल के दलित युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था. सुसाइड से पहले उसने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दो स्कूली छात्राओं द्वारा पुलिस ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और फिर पुलिस द्वारा धमकाने की बात कही गई है. इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. इसमें पुलिस कटघरे में खड़ी है, तो मृतक के परिजन रो-रो कर आपबीती बताने के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे है.

मामला जिले के हटा थाना अंतर्गत आने वाले गढ़िया गांव से सामने आया है. यहां रहने वाले 18 साल के युवक रीतेश बंसल ने सुसाइड किया और जब उसके परिवार के लोगों ने मोबाइल सर्च किया, तो उसने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने मरने की वजह बताई है. वीडियो सामने आने के बाद सब सन्न रह गए और सुसाइड की वजह भी साफ हो गई. रीतेश ने पुलिस की धमकी और गलत शिकायत की वजह से ये कदम उठाया. मृतक के शव का परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया. लेकिन जब दो दिन बीत जाने के बाद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, तो उन्होंने हटा पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया. इतना ही नहीं सड़क पर जाम लगाने की कोशिश भी की.

डर के चलते किया सुसाइड

दरअसल, दो दिन पहले मृतक रीतेश बंसल और उसका एक दोस्त अपने गांव से हटा आ आए थे और जाते वक्त हारट के पास स्कूल से जा रही पास के गांव बड़ेगांव की दो स्कूली छात्राओं से उनकी बाइक टच हो गई. मृतक के दोस्त के मुताबिक, बाइक टच होने के बाद उन दोनों में दोनों छात्राओं से माफी भी मांगी और आसपास के लोगों ने भी समझाया. लेकिन छात्राओं ने 112 डायल कर पुलिस बुला ली. रीतेश का दोस्त श्रीराम वहां से भाग निकला, लेकिन रीतेश वहीं रह गया. कुछ देर बाद रीतेश भी अपने घर आ गया. परिजनों का कहना है कि इसी दिन हटा थाने से पुलिसकर्मी भी उसके घर आए और उन्होंने घर पर बुलडोजर चलवाने जेल में बंद करने की धमकी दी, जिसके बाद रीतेश डर गया और घर बर्बाद होने और लोकलाज के डर से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया.

वीडियो बनाकर लगाए आरोप

इस बात की पुष्टि रीतेश ने मरने से पहले रिकॉर्ड किए वीडियो में भी की है. इस सनसनीखेज मामले में हटा पुलिस कटघरे के खड़ी है, तो युवक की मौत के बाद बबाल खड़ा हो गया है. मामला पुलिस पर लग रहे धमकाने के आरोपों का है लिहाजा पुलिस बचाव की मुद्रा में हैं. जिले के एडिशनल एसपी सुजीत भदौरिया के मुताबिक मृतक के परिजनों ने शिकायत की है और सड़क जाम करने की कोशिश भी की, लेकिन समझाइश के बाद वो मान गए, इस मामले की जांच कराई जा रही है, जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो की पुष्टि कराई जाएगी. वहीं एडिशनल एसपी ने ये माना कि दो दिन पहले डायल 112 पर छात्राओं ने काल किया था, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचीं थी. लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये कदम युवक ने उठाया उसका पता लगाया जा रहा है. रीतेश के घर कौन पुलिसकर्मी गए थे और क्या बात हुई इसकी भी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे. उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्टः महेंद्र दुबे, दमोह

