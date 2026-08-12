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'मेरी शादी कराओ....', नाबालिग प्रेमिका के प्यार में पागल युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

दमोह के सगोनी गांव में एक युवक नाबालिग प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर करीब 200 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और चीख-चीख कर कह रहा था कि मेरी शादी करवाओ. मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को मोबाइल टावर से नीचे उतारा.

Written ByMahendra DubeyEdited ByPooja
Published: Aug 12, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:03 PM IST
'मेरी शादी कराओ....', नाबालिग प्रेमिका के प्यार में पागल युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

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