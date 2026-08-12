'मेरी शादी कराओ....', नाबालिग प्रेमिका के प्यार में पागल युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

दमोह जिले में दो महीनों के भीतर दूसरी बार एक प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जब युवक शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी बात लोगों को बता रहा था. मामला दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लाक के नीमखेड़ा गांव का है, यहां आज सुबह 5 बजे एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो युवक चीख-चीख कर कह रहा था कि मेरी शादी करवाओ, लोगों ने ऊंचे टावर पर देखा तो ये वही लड़का था जो दो महीने पहले भी इसी तरह से टावर पर चढ़कर अपनी शादी की मांग कर चुका था.