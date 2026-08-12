'मेरी शादी कराओ....', नाबालिग प्रेमिका के प्यार में पागल युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

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दमोह जिले में दो महीनों के भीतर दूसरी बार एक प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जब युवक शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी बात लोगों को बता रहा था. मामला दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लाक के नीमखेड़ा गांव का है, यहां आज सुबह 5 बजे एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो युवक चीख-चीख कर कह रहा था कि मेरी शादी करवाओ, लोगों ने ऊंचे टावर पर देखा तो ये वही लड़का था जो दो महीने पहले भी इसी तरह से टावर पर चढ़कर अपनी शादी की मांग कर चुका था.
लोगों ने समझाया लेकिन वो नहीं माना. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को मोबाइल टावर से नीचे उतारा, जब जाकर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ. दरअसल नीमखेड़ा का ये युवक बीते साल गुजरात काम करने गया था. वहां उसे एक नाबालिग लड़की से प्यार हो गया और वह उसे अपने गांव ले आया. गुजरात में लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, लड़की का परिवार पुलिस के साथ गांव पहुंचा और उसे अपने साथ वापस ले गया.
शादी की जिद करते हुए टावर पर चढ़ा युवक
पिछली बार जब वह शादी की जिद करते हुए टावर पर चढ़ा था, तो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसे भरोसा दिलाया था कि बालिग होने पर उसकी शादी करा दी जाएगी, जिसके बाद वह नीचे उतर आया था. लेकिन बुधवार सुबह, वही मांग दोहराते हुए वह फिर से टावर पर चढ़ गया.मौके पर रजपुरा थाना प्रभारी शिवनारायण यादव, बटियागढ़ तहसीलदार योगेंद्र चौधरी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवक को काफी समझाया काफी कोशिशों के बाद युवक नीचे आया.
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