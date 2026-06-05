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Damoh Rape Case: दमोह में युवा कांग्रेस नेता गिरफ्तार, महिला ने लगाए दुष्कर्म के गंभीर आरोप

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में युवा कांग्रेस के दमोह विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र अहिरवार को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक महिला ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती के बाद आरोपी ने उसे बहाने से बुलाकर दुष्कर्म किया.

Written By  Mahendra Dubey|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Jun 05, 2026, 10:32 PM IST
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Damoh Youth Congress Leader Arrested
Damoh Youth Congress Leader Arrested

Damoh Youth Congress Leader Arrested: एमपी के दमोह से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक युवा कांग्रेस नेता को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है. कांग्रेस की युवा इकाई युवा कांग्रेस के दमोह विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष जितेंद्र अहिरवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. उन पर एक महिला ने दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए हैं.

दरअसल, दमोह के कोतवाली थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी जितेंद्र से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य दोस्ती थी, लेकिन महिला का आरोप है कि करीब दो साल पहले जितेंद्र ने किसी बहाने से उसे एक स्थान पर बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे बदनाम कर देगा, साथ ही उसे और उसके पति को जान से मारने की धमकी भी दी.

आरोपी पर कई केस दर्ज
महिला का कहना है कि जितेंद्र के राजनीतिक प्रभाव और बड़े लोगों से संबंधों के डर के कारण वह लंबे समय तक चुप रही. इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया. आरोपी की धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने पूरी बात अपने पति को बताई. इसके बाद पति के समर्थन से उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी जितेंद्र के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

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हिरासत में आरोपी जितेंद्र
कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी जितेंद्र को हिरासत में ले लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इलाके के उभरते दलित युवा नेताओं में शामिल जितेंद्र की गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

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