शराब पीते ही आंखों में जलन और उल्टियां, कुछ ही मिनटों बाद युवक की मौत, इलाके में सनसनी

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मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पटेरा इलाके में शराब पीने के बाद एक युवक की अचानक मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है. मृतक की पहचान कुम्हारी पुलिस स्टेशन इलाके के देवरी गांव के रहने वाले ज्ञानी यादव के रुप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, ज्ञानी अपने भाई के साथ किसी काम से पटेरा आया था, जहां उसने देसी शराब खरीदी और पी. शराब पीने के कुछ ही मिनटों बाद उसे आंखों में जलन, उल्टी और सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई.
शराब पीने के कुछ ही मिनटों बाद युवक की मौत
घबराए हुए परिवार वाले ग्रामीणों की मदद से ज्ञानी को दमोह जिला अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. परिवार वालों को शक है कि शराब जहरीली थी और उनका मानना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए. वहीं, जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर ज्ञानी की मौत हो चुकी थी. पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है. इसलिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा.
शराब पीने के बाद बिगड़ी हालत
पुलिस ने बताया कि कुम्हारी थाना क्षेत्र इलाके के देवरी गांव का रहने वाला ज्ञानी यादव अपने भाई के साथ पटेरा गया था. ज्ञानी ने पटेरा में शराब खरीदी और पी. शराब पीने के बाद वह अपने भाई के साथ गांव लौट आया. घर पहुंचते ही उसे सीने में दर्द, आंखों में जलन और उल्टी की शिकायत हुई. कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई. परिजनों को शक है कि शराब जहरीली थी. हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असल बात पता चलेगी.
शिवांजय राजपूत गिरफ्तार
इस बीच, सागर में सुबह-सुबह एक छोटी सी मुठभेड़ हुई, जिसमें बंडा में जहरीली शराब के मामले से जुड़े और इनाम घोषित भगोड़े शिवांजय राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसे पकड़ने पर ₹30,000 का इनाम रखा गया था. बंडा पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी छापरी के पास देखा गया है. जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, तो वह भागने लगा और तीन राउंड फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई. घायल हालत में उसे गिरफ्तार कर बंडा के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.
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