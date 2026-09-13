शराब पीते ही आंखों में जलन और उल्टियां, कुछ ही मिनटों बाद युवक की मौत, इलाके में सनसनी

शिवांजय राजपूत गिरफ्तार

इस बीच, सागर में सुबह-सुबह एक छोटी सी मुठभेड़ हुई, जिसमें बंडा में जहरीली शराब के मामले से जुड़े और इनाम घोषित भगोड़े शिवांजय राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उसे पकड़ने पर ₹30,000 का इनाम रखा गया था. बंडा पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी छापरी के पास देखा गया है. जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, तो वह भागने लगा और तीन राउंड फायरिंग की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई. घायल हालत में उसे गिरफ्तार कर बंडा के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.