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शराब पीते ही आंखों में जलन और उल्टियां, कुछ ही मिनटों बाद युवक की मौत, इलाके में सनसनी

Damoh News: दमोह में शराब पीने के कुछ ही देर बाद एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. शराब पीने के बाद उसे आंखों में जलन, उल्टी और सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई. परिवार वाले उसे दमोह जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Written ByMahendra DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 13, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:02 PM IST
शराब पीते ही आंखों में जलन और उल्टियां, कुछ ही मिनटों बाद युवक की मौत, इलाके में सनसनी

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