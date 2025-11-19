MP के इस जिले में जॉब्स की बहार...युवा संगम रोजगार मेले में आएंगी 1600 नौकरियां, रजिस्ट्रेशन शुरू

Damoh News: दमोह जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए आगामी 25 नवंबर को 'युवा संगम' रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. इस मेले में करीब 1600 नौकरियों के अवसर उपलब्ध होंगे.
Yuva Sangam Rojgar Mela: मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक बड़ी खबर है, यहां आगामी 25 नवंबर को 'युवा संगम' रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. प्रदेश सरकार के कौशल विकास रोजगार विभाग द्वारा आयोजित इस मेले का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है.दमोह के कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया है कि इस बार के युवा संगम रोजगार मेले में लगभग 16 सौ (1600) नौकरियां उपलब्ध होंगी.
दमोह में लगेगा युवा संगम रोजगार मेला
दरअसल, दमोह जिले के बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर दस-बीस नहीं, बल्कि करीब 1600 नौकरियां देने का मौका मिलने वाला है और इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं. राज्य सरकार के कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं को ये नौकरियां मिलेंगी.
युवा संगम रोजगार मेले में आएंगी 1600 नौकरियां
बता दें कि दमोह में 25 नवंबर को युवा संगम का आयोजन होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं. ज़िला कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि मेले में लगभग 1,600 युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा. इनमें प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों के साथ-साथ एलआईसी की नौकरियां भी शामिल हैं. अब तक जिन कंपनियों ने नौकरियों के लिए हामी भरी है उनके अनुसार यह संख्या लगभग 16 है. वहीं डीएम के अनुसार ये नौकरियां दमोह के अलावा जबलपुर, सागर और पीथमपुर में भी दी जाएंगी और दमोह के बेरोज़गार युवाओं के लिए होंगी. खास बात यह है कि इन नौकरियों में सभी स्तरों की नौकरियां शामिल हैं, जो युवाओं की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध होंगी.
