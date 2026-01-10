दंतेवाड़ा में 1.19 करोड़ के इनामी 63 नक्सलियों ने किया सरेंडर, महिलाएं भी शामिल, इन इलाकों में थे एक्टिव

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. "पूना नार्कोम-पुनर्वास से पुनर्जीवन" अभियान से प्रेरित होकर 63 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. सरेंडर करने वालों में 36 ऐसे नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख 50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था. इस ग्रुप में 18 महिलाएं भी शामिल हैं जो दंतेवाड़ा, बीजापुर और ओडिशा जैसे इलाकों में एक्टिव थे. सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उन्हें तुरंत 50,000 रुपये की मदद और खेती की ज़मीन सहित दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें.

1.19 करोड़ के इनामी 63 नक्सलियों ने किया सरेंडर

दरअसल, सरेंडर करने वाले माओवादी दंतेवाड़ा, बीजापुर, माड़ और ओडिशा जैसे नक्सल प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में एक्टिव थे. उन्हें पकड़ने पर कुल 1 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. खास बात यह है कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 18 महिलाएं भी शामिल हैं, जो बताता है कि नक्सली संगठन के अंदर भी बदलाव का विचार जोर पकड़ रहा है.

इन इलाकों में थे एक्टिव

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरेंडर करने वाले पूर्व नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का पूरा लाभ दिया जाएगा. उन्हें तत्काल सहायता के रूप में 50-50 हजार रुपये प्रदान किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण, कृषि योग्य भूमि और आवास जैसी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वे अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें. यह सामूहिक आत्मसमर्पण क्षेत्र में शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम है.

Add Zee News as a Preferred Source

50,000 रुपये की सहायता राशि

पुलिस प्रशासन ने साफ़ किया है कि सरेंडर करने वाले पूर्व नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का पूरा फ़ायदा मिलेगा. उन्हें पुनर्वास नीति के तहत 50 हज़ार रुपए की सहायता राशि 50,000 दी जाएगी. इसके अलावा, उन्हें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, खेती की ज़मीन और घर जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि वे अपने परिवारों के साथ बेहतर ज़िंदगी जी सकें. यह सामूहिक सरेंडर इलाके में शांति बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!