महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त का काउंटडाउन शुरू, अमित शाह आज करेंगे जारी, बस्तर दशहरा में भी होंगे शामिल

Amit Shah Chhattisgarh visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर में महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे. माई दंतेश्वरी की धरती से महिलाओं को यह बड़ा तोहफ़ा मिलेगा.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 04, 2025, 08:07 AM IST
महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त का काउंटडाउन शुरू, अमित शाह आज करेंगे जारी, बस्तर दशहरा में भी होंगे शामिल

Amit Shah in Chhattisgarh: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. आज 4 अक्टूबर को वे बस्तर दशहरा में शामिल होंगे और मां दंतेश्वरी की धरती जगदलपुर में महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे. इस 20वीं किश्त के तहत, राज्य की 65 लाख से ज़्यादा पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के ज़रिए ₹606.94 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. अब तक 19 किश्तों में ₹12,376 करोड़ ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

यह भी पढ़ें: 4 अक्टूबर को बस्तर आएंगे अमित शाह, दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे गृहमंत्री, नक्सल उन्मूलन की करेंगे समीक्षा

 

अमित शाह महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त करेंगे जारी
दरअसल,  छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आज वाकई खुशी का दिन है. क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर में महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे. इस दौरान 65 लाख से ज़्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 606.94 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. अब तक 19 किश्तों में 12,376 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं. नई किश्त जारी होने के साथ ही योजना की कुल राशि बढ़कर 12,983 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगी. यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है.

यह भी पढ़ें: Dussehra 2025: छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा; जानें क्या है इसकी खासियत

 

बस्तर दशहरा में शामिल होंगे गृह मंत्री
बता दें कि कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11:20 बजे रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे. वह जगदलपुर में मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे और सिरहासार भवन में मुरिया दरबार में भी शामिल होंगे. साथ ही लाल बाग मैदान में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और एक मंचीय कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके बाद वह रायपुर लौटेंगे और शाम लगभग 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे. सभी कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे. बता दें कि 3 अक्टूबर की देर रात रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अमित शाह का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया था.

