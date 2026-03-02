दंतेवाड़ा में चारपाई बनी एम्बुलेंस...CRPF जवानों ने गर्भवती महिला की बचाई जान, कंधों पर लादकर पहुंचाया अस्पताल

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली और इंसानियत भरी खबर सामने आई है, जहां सेवा और वफादारी का वादा करने वाले सुरक्षा बलों ने एक बार फिर रक्षक की भूमिका निभाई. यहां बैलाडीला के दूर-दराज और दुर्गम पहाड़ी इलाके में एक गर्भवती महिला को तेज़ लेबर पेन हुआ. भौगोलिक सीमाओं और सड़क संपर्क की कमी के कारण कोई भी गाड़ी गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे महिला की जान खतरे में पड़ गई. सूचना मिलने पर CRPF के जवान मौके पर पहुंचे और महिला को अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया.

दंतेवाड़ा में जवानों ने पेश की मिसाल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिमिनार इलाके के कुंजेम पारा गांव में एक प्रेग्नेंट महिला को अचानक लेबर पेन हुआ. सड़क न होने और मुश्किल इलाका होने की वजह से गांव तक गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही थीं. जानकारी मिलने पर, सीआरपीएफ के अधिकारी राजेश गुर्जर के नेतृत्व में CRPF के जवान मौके पर पहुंचे. तंग पहाड़ी रास्तों और बहती नदियों को पार करते हुए, जवानों ने महिला को सुरक्षित रूप से खाट (चारपाई) पर लिटाया और कंधों पर लादकर कई किलोमीटर पैदल चलकर रोड हेड तक पहुंचे.

महिला को पहुंचाया अस्पताल

जब तक टीम पैदल चलकर रोड हेड पर पहुंची ऑफिसर टी.टी. जोऊ ने एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दिया था. महिला को तुरंत मिर्तुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज शुरू हुआ. दंतेवाड़ा जैसे मुश्किल इलाके में सैनिकों के इस काम ने न सिर्फ एक जान बचाई बल्कि लोकल गांववालों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच भरोसे का रिश्ता भी मजबूत किया.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में रहने वाले कई आदिवासी समाज आज भी पक्के सड़कों के लिए तरस रहे हैं. उन्हें अस्पताल या इमरजेंसी सेवाओं तक पहुंचने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासकर बारिश के मौसम में.

