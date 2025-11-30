दंतेवाड़ा में नक्सलियों की अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, 37 माओवादी हथियार डालकर सिस्टम के सामने झुके

रिकेश्वर राणा, दंतेवाड़ाः जिले में आज वो नजारा देखने मिला जिसकी उम्मीद बस्तर के लोगों को बरसों से थी. लोन वर्राटू और पूना मारगेस अभियान के असर से 37 नक्सलियों ने खुद पुलिस के सामने हथियार रख दिए. इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं. ये सभी सालों से भैरमगढ़, इंद्रावती और माड़ इलाके के जंगलों में छिपकर सक्रिय थे. कई पर 5-5 लाख तक का इनाम था. सरेंडर के बाद पुलिस लाइन में इनका स्वागत भी किया गया.

सरेंडर करने आए माओवादियों ने साफ बताया कि अब जंगल में रहना मुश्किल हो गया था. पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी और ड्रोन से निगरानी भी बढ़ गई थी. गांव वाले भी अब नक्सलियों का साथ छोड़ रहे थे. लगातार दबाव और डर के बीच सरकार की पुनर्वास नीति की बात उनके मन में उम्मीद की तरह आई. आखिरकार हथियार छोड़कर वो सब मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार हो गए और पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दिया.

नक्सलियों ने बताया कि पुनर्वास नीति ने उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा दिया. सरेंडर करते ही 10 हजार रुपये, आगे 4.5 लाख तक की सहायता, और मकान बनाने के लिए 3 लाख की मदद इन सुविधाओं ने उन्हें नया रास्ता दिखाया. महिला नक्सलियों को भी बराबर लाभ और सुरक्षा मिल रही है. एक महिला नक्सली ने कहा कि उन्हें लगा था पुलिस मार देगी, लेकिन यहां तो परिवार जैसा अपनापन मिला. अब उनका सपना है कि बच्चे पढ़-लिखकर बेहतर जिंदगी जी सकें.

पूरे बस्तर में शांति

सरकार और पुलिस की बदलती रणनीति इस सफलता के पीछे बड़ी वजह रही. एक ओर सुरक्षा बल सघन सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव टीम जाकर नक्सलियों को समझा रही थी. सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचने लगा है. अधिकारियों का मानना है कि यही भरोसा नक्सल संगठन को कमजोर कर रहा है. दंतेवाड़ा में हुआ यह बड़ा सरेंडर पूरे बस्तर में शांति की नई उम्मीद जगा रहा है.

