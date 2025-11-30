Advertisement
दंतेवाड़ा में नक्सलियों की अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर, 37 माओवादी हथियार डालकर सिस्टम के सामने झुके

Dantewada Naxal Surrender: दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने हथियार छोड़कर सरेंडर किया, जिनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं. पुनर्वास नीति, पुलिस की रणनीति और गांव वालों के बदलते रुख ने इन्हें मुख्यधारा में लौटने का हौसला दिया. इससे बस्तर में शांति की उम्मीद बढ़ी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 30, 2025, 03:30 PM IST
दंतेवाड़ा में नक्सलियों की अब तक की सबसे बड़ा सरेंडर
दंतेवाड़ा में नक्सलियों की अब तक की सबसे बड़ा सरेंडर

रिकेश्वर राणा, दंतेवाड़ाः जिले में आज वो नजारा देखने मिला जिसकी उम्मीद बस्तर के लोगों को बरसों से थी. लोन वर्राटू और पूना मारगेस अभियान के असर से 37 नक्सलियों ने खुद पुलिस के सामने हथियार रख दिए. इनमें 12 महिला नक्सली भी शामिल हैं. ये सभी सालों से भैरमगढ़, इंद्रावती और माड़ इलाके के जंगलों में छिपकर सक्रिय थे. कई पर 5-5 लाख तक का इनाम था. सरेंडर के बाद पुलिस लाइन में इनका स्वागत भी किया गया.

सरेंडर करने आए माओवादियों ने साफ बताया कि अब जंगल में रहना मुश्किल हो गया था. पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी और ड्रोन से निगरानी भी बढ़ गई थी. गांव वाले भी अब नक्सलियों का साथ छोड़ रहे थे. लगातार दबाव और डर के बीच सरकार की पुनर्वास नीति की बात उनके मन में उम्मीद की तरह आई. आखिरकार हथियार छोड़कर वो सब मुख्यधारा में लौटने के लिए तैयार हो गए और पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दिया.

नक्सलियों ने बताया कि पुनर्वास नीति ने उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा दिया. सरेंडर करते ही 10 हजार रुपये, आगे 4.5 लाख तक की सहायता, और मकान बनाने के लिए 3 लाख की मदद इन सुविधाओं ने उन्हें नया रास्ता दिखाया. महिला नक्सलियों को भी बराबर लाभ और सुरक्षा मिल रही है. एक महिला नक्सली ने कहा कि उन्हें लगा था पुलिस मार देगी, लेकिन यहां तो परिवार जैसा अपनापन मिला. अब उनका सपना है कि बच्चे पढ़-लिखकर बेहतर जिंदगी जी सकें.

पूरे बस्तर में शांति
सरकार और पुलिस की बदलती रणनीति इस सफलता के पीछे बड़ी वजह रही. एक ओर सुरक्षा बल सघन सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गांव-गांव टीम जाकर नक्सलियों को समझा रही थी. सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचने लगा है. अधिकारियों का मानना है कि यही भरोसा नक्सल संगठन को कमजोर कर रहा है. दंतेवाड़ा में हुआ यह बड़ा सरेंडर पूरे बस्तर में शांति की नई उम्मीद जगा रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

