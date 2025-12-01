किरंदुल जाने वाले यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें! दंतेवाड़ा और बचेली के बीच ट्रेनें कैंसिल, जानें पूरी डिटेल्स

Chhattisgarh News: दक्षिण पूर्व रेलवे के वाल्टेयर डिवीज़न में चल रहे रिपेयर और मेंटेनेंस के काम की वजह से KK लाइन पर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन थोड़ा प्रभावित हुआ है. दंतेवाड़ा और किरंदुल के बीच पैसेंजर सर्विस 14 दिसंबर तक बंद रहेंगी. यह बदलाव दंतेवाड़ा और किरंदुल के बीच सफर करने वाले पैसेंजर के लिए जानना ज़रूरी है.

दंतेवाड़ा और बचेली के बीच ट्रेनें कैंसिल

दरअसल साउथ ईस्टर्न रेलवे के वाल्टेयर डिवीज़न में KK लाइन पर बड़े पैमाने पर ट्रैक रिपेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार का काम चल रहा है. इस वजह से अगले 16 दिनों तक दंतेवाड़ा-किरंदुल सेक्शन पर रेल ट्रैफिक पर असर पड़ेगा. रेलवे की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, 58501 विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर ट्रेन 29 नवंबर से 13 दिसंबर तक किरंदुल के बजाय दंतेवाड़ा स्टेशन पर ही रुकेगी. इसके उलट, 58502 किरंदुल-विशाखापत्तनम पैसेंजर ट्रेन 30 नवंबर से 14 दिसंबर तक दंतेवाड़ा से ही चलेगी, जिसका मतलब है कि इस दौरान किरंदुल स्टेशन से ट्रेन सर्विस उपलब्ध नहीं होंगी.

देखें ट्रेनों के नाम

रेल्वे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ट्रेन नंबर 58501 विशाखापत्तनम–किरंदुल पैसेंजर अपनी पूरी यात्रा नहीं करेगी. यह ट्रेन 29 नवंबर, 2025 से शुरू होकर 13 दिसंबर, 2025 तक किरंदुल के बजाय दंतेवाड़ा स्टेशन पर ही समाप्त हो जाएगी. इसका मतलब है कि दंतेवाड़ा से आगे किरंदुल तक यह सेवा रद्द रहेगी. ठीक इसी तरह, ट्रेन नंबर 58502 किरंदुल–विशाखापत्तनम पैसेंजर अपनी यात्रा किरंदुल से शुरू नहीं करेगी. यह ट्रेन 30 नवंबर, 2025 से शुरू होकर 14 दिसंबर, 2025 तक किरंदुल के स्थान पर दंतेवाड़ा स्टेशन से ही विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगी.

बता दें कि किरंदुल-दंतेवाड़ा सेक्शन पर पैसेंजर ट्रेन सर्विस लगभग 16 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं. यह फैसला ट्रैक की सुरक्षा और मरम्मत का काम पूरा करने के लिए लिया गया है. इस आंशिक रद्द होने की वजह से किरंदुल और बचेली जाने वाले पैसेंजर को अब ट्रांसपोर्ट के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा.