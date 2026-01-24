Advertisement
दंतेश्वरी मंदिर में चोरी से मचा हड़कंप, आधी रात दरवाजा तोड़कर घुसे चोर, ले उड़े सोने-चांदी के जेवरात; मंदिर के कपाट बंद

Danteshwari Temple theft: देश का 52 शक्ति पीठों में से एक दंतेश्वरी मंदिर में चोरों ने शुक्रवार की रात धवा बोला. मंदिर प्रशासन के मुताबिक अज्ञात चोर मंदिर का पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और मंदिर में रखे सोने-चांदी के कुछ आभूषण चोरी कर फरार हो गए. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:12 AM IST
Theft At Danteshwari Temple: चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे भगवान के दरबार को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित दंतेश्वरी मंदिर में चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है. अज्ञात चोर मंदिर का पिछला दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और मंदिर में रखे सोने-चांदी के कुछ आभूषण चोरी कर फरार हो गए. मंदिर में चोरी की घटना की जानकारी मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है.

मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी मंदिर का मुख्य गेट तोड़कर अंदर आए. सुबह जब पुजारी और मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य मंदिर पहुंचे, तो उन्होंने टूटा गेट देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. फिलाहाल अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि चोरी में क्या-क्या सामान गया है. मंदिर प्रशासन आभूषणों और अन्य कीमती सामान की गिनती कर रहा है. मुख्य पुजारी ने बताया कि चोरी का पूरा विवरण सामने आने में कुछ समय लगेगा.

मंदिर का पट भक्तों के लिए बंद 

फिलहाल चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मंदिर समिति के सदस्यों से पूछताछ शुरू कर दी है. मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोर का सुराग मिल सके. पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है. एहतियातन फिलहाल मंदिर का पट भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है.  वहीं दंतेवाड़ा माता मंदिर में हुई चोरी की घटना से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

52 शक्ति पीठों में से एक दंतेश्वरी मंदिर 
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी मंदिर देश के 52 शक्ति पीठों में से एक है. ऐसा माना जाता है कि देवी सती का एक दांत यहां गिरा था, इसलिए इसका नाम दंतेश्वरी पड़ा. दंतेवाड़ा शहर का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है. मां दंतेश्वरी मंदिर बस्तर की आराध्य देवी का स्थान है. नवरात्रि के दौरान यहां विशेश पूजा-अर्चना होती है. यहां देशभर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

