Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3058141
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

त्वचा हुई पपड़ीदार, दर्द में बीता बचपन...ये कैसी दुर्लभ बीमारी, जिससे बच्ची का शरीर बन रहा पेड़

Dantewada News: दंतेवाड़ा ज़िले के कौरगांव की रहने वाली छोटी बच्ची जागेश्वरी 'इचथ्योसिस हिस्ट्रिक्स' नाम की एक बहुत ही दुर्लभ स्किन बीमारी से जूझ रही है. इस बीमारी में त्वचा बहुत ज़्यादा मोटी, सूखी और पपड़ीदार हो जाती है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 30, 2025, 10:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

त्वचा हुई पपड़ीदार, दर्द में बीता बचपन...ये कैसी दुर्लभ बीमारी, जिससे बच्ची का शरीर बन रहा पेड़

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले के सुदूर वनांचल गांव कौरगांव(बेंगोफ़र) की एक बच्ची जगेश्वरी इन दिनों अपनी एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन की वजह से सुर्खियों में है. जगेश्वरी को इचिथियोसिस हिस्ट्रिक्स नाम की एक गंभीर और दुर्लभ जन्मजात  त्वचा रोग की बीमारी है. इस बीमारी की वजह से बच्चे की स्किन सामान्य इंसान की स्किन की तरह न होकर मोटी, सख्त और पपड़ीदार हो जाती है, जिससे वह पेड़ की छाल या सख्त खोल जैसी दिखती है.

बेहतर इलाज के लिए रायपुर किया गया रेफर
दरअसल, हाल ही में ज़ी मीडिया द्वारा इस मामले को प्रमुखता से दिखाने और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का ध्यान इस मामले की ओर गया. दंतेवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ.अजय रामटेके के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने बच्ची का शुरुआती हेल्थ चेकअप किया. जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जागेश्वरी को बेहतर इलाज के लिए उच्च स्तरीय चर्म रोग विशेषज्ञों (Dermatologists) की देखरेख में रायपुर के मेडिकल कॉलेज में उपचार की आवश्यकता है. नतीजतन जगेश्वरी को आगे के इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है.

क्या है इचथ्योसिस हिस्ट्रिक्स दुर्लभ बीमारी?
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अजय रामटेके के अनुसार इचिथियोसिस हिस्ट्रिक्स एक दुर्लभ और जन्मजात स्किन की बीमारी है जिसमें स्किन बहुत मोटी, सूखी और पपड़ीदार हो जाती है. यह बीमारी फैलने वाली (संक्रामक) नहीं है, लेकिन समय पर इलाज और रेगुलर देखभाल बहुत ज़रूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मरीज और उसके परिजनों को निःशुल्क परामर्श
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी बच्ची को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया था, जहां उसका करीब दो महीने तक इलाज चला था. जगनेश्वरी दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के बेंगोफर क्षेत्र की कौरगांव ग्राम पंचायत के एक दूरदराज के इलाके की रहने वाली है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मरीज़ और उसके परिवार को मुफ्त सलाह, इलाज से जुड़ी जानकारी और ज़रूरी मार्गदर्शन दे रहा है. ज़िला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दूरदराज के इलाकों में मरीज़ों को बेहतर और अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं देना उनकी प्राथमिकता है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newsdantewada news

Trending news

bhopal news
रेल यात्रियों की मौज, भोपाल से झारखंड और UP सीधी चलेगी ट्रेन, दो ट्रेनों को हरी झंडी
indore news
गंदा पानी पीने से 35 से ज्यादा लोग बीमार, मरीजों से मिलने पहुंचे मंत्री विजयवर्गीय
bhilai news
भिलाई में टला बड़ा हादसा, धीरेंद्र शास्त्री की गाड़ी के सामने कूदा युवक, मचा हड़कंप
Raipur New Year
न्यू ईयर पर हो जाएं सावधान! होटल-बार संचालकों को दी चेतावनी, नहीं चलेगी लापरवाही
ujjain news
उज्जैन में बनेगा अंतराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात
bhupesh baghel
अयोध्या के महंत का भूपेश बघेल पर तीखा हमला, धीरेंद्र शास्त्री पर की थी टिप्पणी
digvijaya singh
'...सच कहने का साहस भी होना चाहिए', दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए एमपी के मंत्री
indore news
फिर आया इंडिगो संकट! इंदौर से 4 फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली-चेन्नई जाने वाले यात्री परेशान
indore news
फर्जीवाड़ा या बड़ी साजिश? इंदौर से 17 बांग्लादेशी मजदूर गिरफ्तार, शहर में मचा हड़कंप
Ujjain Road news
किसने बनाया ये मुजस्समा? लोगों ने फोल्ड कर दी 'स्पेस टेक्नोलॉजी' वाली सड़क