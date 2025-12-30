त्वचा हुई पपड़ीदार, दर्द में बीता बचपन...ये कैसी दुर्लभ बीमारी, जिससे बच्ची का शरीर बन रहा पेड़

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले के सुदूर वनांचल गांव कौरगांव(बेंगोफ़र) की एक बच्ची जगेश्वरी इन दिनों अपनी एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन की वजह से सुर्खियों में है. जगेश्वरी को इचिथियोसिस हिस्ट्रिक्स नाम की एक गंभीर और दुर्लभ जन्मजात त्वचा रोग की बीमारी है. इस बीमारी की वजह से बच्चे की स्किन सामान्य इंसान की स्किन की तरह न होकर मोटी, सख्त और पपड़ीदार हो जाती है, जिससे वह पेड़ की छाल या सख्त खोल जैसी दिखती है.

बेहतर इलाज के लिए रायपुर किया गया रेफर

दरअसल, हाल ही में ज़ी मीडिया द्वारा इस मामले को प्रमुखता से दिखाने और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का ध्यान इस मामले की ओर गया. दंतेवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ.अजय रामटेके के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम ने बच्ची का शुरुआती हेल्थ चेकअप किया. जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जागेश्वरी को बेहतर इलाज के लिए उच्च स्तरीय चर्म रोग विशेषज्ञों (Dermatologists) की देखरेख में रायपुर के मेडिकल कॉलेज में उपचार की आवश्यकता है. नतीजतन जगेश्वरी को आगे के इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है.

क्या है इचथ्योसिस हिस्ट्रिक्स दुर्लभ बीमारी?

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.अजय रामटेके के अनुसार इचिथियोसिस हिस्ट्रिक्स एक दुर्लभ और जन्मजात स्किन की बीमारी है जिसमें स्किन बहुत मोटी, सूखी और पपड़ीदार हो जाती है. यह बीमारी फैलने वाली (संक्रामक) नहीं है, लेकिन समय पर इलाज और रेगुलर देखभाल बहुत ज़रूरी है.

मरीज और उसके परिजनों को निःशुल्क परामर्श

बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले भी बच्ची को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया था, जहां उसका करीब दो महीने तक इलाज चला था. जगनेश्वरी दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के बेंगोफर क्षेत्र की कौरगांव ग्राम पंचायत के एक दूरदराज के इलाके की रहने वाली है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग मरीज़ और उसके परिवार को मुफ्त सलाह, इलाज से जुड़ी जानकारी और ज़रूरी मार्गदर्शन दे रहा है. ज़िला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि दूरदराज के इलाकों में मरीज़ों को बेहतर और अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं देना उनकी प्राथमिकता है.

