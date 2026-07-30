दतिया उपचुनाव में 71.44% मतदान, तुगलन डेरा के ग्रामीण बोले- 6 किमी दूर केंद्र होने से छूट गया वोट

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Datia Politics News: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को 71.44 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. सुबह से ही शहर और गांवों के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अच्छी भागीदारी देखने को मिली. महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं ने भी उत्साह के साथ मतदान किया. पूरे दिन मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और कहीं से किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. मतदान खत्म होने के बाद सभी मतदान दल ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रॉन्ग रूम में जमा कराने पहुंचे. अब सभी की नजर 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है.
मतदान के बाद स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस को सौंपी गई है. जिला प्रशासन का कहना है कि मतगणना तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे और पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार होगी. इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है. वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी कुछ इलाकों में मुकाबले को रोचक बना सकते हैं. अब उम्मीदवारों के साथ-साथ समर्थकों को भी 3 अगस्त को आने वाले नतीजों का इंतजार है.
तुगलक डेरा से बड़ी शिकायतें
इस चुनाव के बीच दतिया की ग्राम पंचायत गोविंदपुर के तुगलन डेरा से एक बड़ी शिकायत भी सामने आई. ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए मतदान केंद्र करीब 6 किलोमीटर दूर बनाया गया, जबकि ग्राम मोरेरा का मतदान केंद्र उनके गांव से लगभग 800 मीटर की दूरी पर ही था. दूरी अधिक होने और आने-जाने के साधन नहीं मिलने की वजह से बड़ी संख्या में लोग मतदान नहीं कर सके. ग्रामीणों का दावा है कि उनके गांव के केवल करीब 10 प्रतिशत मतदाता ही अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए.
कई लोगों ने नहीं किया मतदान
ग्रामीण मुकेश यादव ने बताया कि गांव के कई लोग सिर्फ इसलिए मतदान नहीं कर सके क्योंकि मतदान केंद्र बहुत दूर था और वहां पहुंचने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं था. उनका कहना है कि जिसके पास निजी वाहन था, वही वोट डालने जा सका. उन्होंने मांग की कि भविष्य में तुगलन डेरा के मतदाताओं को नजदीकी ग्राम मोरेरा के मतदान केंद्र से जोड़ा जाए, ताकि सभी लोग आसानी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें. ग्रामीणों ने इसे प्रशासन की बड़ी लापरवाही बताते हुए सुधार की मांग की है.
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