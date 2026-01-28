हाईवे पर ट्रक ने कार को 1 मिनट तक घसीटा, अंदर सवार थे 5 यात्री, मौत को छूकर टक से वापस आए सभी

Datia News: मध्य प्रदेश के दतिया से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक ट्रक को करीब 1 मिनट तक एक कार को घसीटते देखा गया है, ट्रक एक रफ्तार में कार को कई मीटर दूर तक घसीटती गई. भगवान की मेहरबानी से बड़ा हादसा टल गया क्योंकि कार में पांच यात्री सवार थे. वीडियो को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था. फिलहाल कार में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं.

ट्रक ने कार को 1 मिनट तक घसीटा

सड़कों या फिर हाईवे पर रोड एक्सीडेंट की खबरें अक्सर आती रहती हैं. रोजाना हजारों की संख्या में लोग सड़क दुर्घटन में अपनी जान गवां देते हैं. लेकिन दतिया से जो आज खबर सामने आई है वो होश उड़ा देने वाली है. ये घटना रेअर ऑफ दी रेअरेस्ट है. दतिया के थाना चिरूला क्षेत्र नेशनल हाईवे मार्ग पर ओवरटेक कर रही कार को ट्रक ने टक्कर मारकर घसीटा. लगभग 1 मिनट तक कार, ट्रक से घसीटती रही.

कार सवार सुरक्षित

गनीमत रही कि कार में सवार 5 लोग सही सलामत है. ट्रक की एक टक्कर से कुछ भी हो सकता था. कार कही दूर जाकर गिर सकती थी, कार में आग लग सकती थी, कार रोल होकर वहीं हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं. ट्रक ने 60 सेकेंड तक कार को घसीटा जरूर लेकिन यात्रियों को एक खरोच तक नहीं आई है.

पुलिस ने संभाली स्थिति

इस घटना का लाइव वीडियो भी जारी हुआ है जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े खो गए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी की नंबरप्लेट पर MP 07 चढ़ा है. ट्रक ने गाड़ी को घसीटा फिर पास एक ग्राउंड पर जाकर रोक दिया. ट्रक के ब्रेक लगाते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. हर कोई ट्रक और कार के इर्द गिर्द खड़ा हो गया. घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली थाना चिरूला पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले को नियंत्रण में किया. दोनों पक्षों के बीच राजीनामा होते देख पुलिस ने उन्हें जाने दिया. कार और ट्रक वाले ने अपनी गलती मानकर अपने-अपने रास्ते की ओर बढ़ गए. रिपोर्ट: मनोज गोस्वामी,दतिया