Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3089680
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदतिया

हाईवे पर ट्रक ने कार को 1 मिनट तक घसीटा, अंदर सवार थे 5 यात्री, मौत को छूकर टक से वापस आए सभी

MP News: दतिया से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक ट्रक को करीब 1 मिनट तक एक कार को घसीटते देखा गया. कार में 5 यात्री सवार थे.  ट्रक एक रफ्तार में कार को कई मीटर दूर तक घसीटते गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

datia news
datia news

Datia News: मध्य प्रदेश के दतिया से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है. यहां एक ट्रक को करीब 1 मिनट तक एक कार को घसीटते देखा गया है, ट्रक एक रफ्तार में कार को कई मीटर दूर तक घसीटती गई. भगवान की मेहरबानी से बड़ा हादसा टल गया क्योंकि कार में पांच यात्री सवार थे. वीडियो को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था. फिलहाल कार में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं. 

ट्रक ने कार को 1 मिनट तक घसीटा
सड़कों या फिर हाईवे पर रोड एक्सीडेंट की खबरें अक्सर आती रहती हैं. रोजाना हजारों की संख्या में लोग सड़क दुर्घटन में अपनी जान गवां देते हैं. लेकिन दतिया से जो आज खबर सामने आई है वो होश उड़ा देने वाली है. ये घटना रेअर ऑफ दी रेअरेस्ट है. दतिया के थाना चिरूला क्षेत्र नेशनल हाईवे मार्ग पर ओवरटेक कर रही कार को ट्रक ने टक्कर मारकर घसीटा. लगभग 1 मिनट तक कार, ट्रक से घसीटती रही. 

कार सवार सुरक्षित
गनीमत रही कि कार में सवार 5 लोग सही सलामत है. ट्रक की एक टक्कर से कुछ भी हो सकता था. कार कही दूर जाकर गिर सकती थी, कार में आग लग सकती थी, कार रोल होकर वहीं हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ हुआ नहीं. ट्रक ने 60 सेकेंड तक कार को घसीटा जरूर लेकिन यात्रियों को एक खरोच तक नहीं आई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने संभाली स्थिति
इस घटना का लाइव वीडियो भी जारी हुआ है जिसे देख लोगों के रोंगटे खड़े खो गए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी की नंबरप्लेट पर  MP 07 चढ़ा है. ट्रक ने गाड़ी को घसीटा फिर पास एक ग्राउंड पर जाकर रोक दिया. ट्रक के ब्रेक लगाते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. हर कोई ट्रक और कार के इर्द गिर्द खड़ा हो गया. घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली  थाना चिरूला पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामले को नियंत्रण में किया. दोनों पक्षों के बीच राजीनामा होते देख पुलिस ने उन्हें जाने दिया. कार और ट्रक वाले ने अपनी गलती मानकर अपने-अपने रास्ते की ओर बढ़ गए. रिपोर्ट: मनोज गोस्वामी,दतिया

TAGS

datia news

Trending news

mp news
ईदगाह परिसर में नवजात को छोड़ा, कुत्ता शव को मुंह में दबाकर पहुंचा मदरसा
jabalpur news
पड़ोसियों ने महिला को बीच सड़क घसीटकर लात-डंडों से बेरहमी से पीटा, कपड़े भी फाड़े
mp news
बारिश-ओलावृष्टि से MP में फसलें बर्बाद, CM मोहन यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश
Indore News Hindi
इंदौर को मिलेगा डबलडेकर फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री होंगे चौराहे; दूर होगी जाम की समस्या
mp news
मुंह में भरा पेट्रोल...महिला के चेहरे पर छिड़ककर लगा दी आग, गंभीर रूप से झुलसी
Draupadi Murmu
संसद में छत्तीसगढ़ के पंडुम कैफे की चर्चा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया जिक्र
Vikramotsav 2026
उज्जैन में 15 फरवरी से शुरू होगा 'विक्रमोत्सव', 19 मार्च तक क्या-क्या होगा
mp news
आंधी, पानी और ओले ने उजाड़ दिया परिवार...फसल हुई नष्ट तो किसान ने दी जान
mp news
ढाई साल का अफेयर, फिर प्रेमिका की हत्या...कहीं और तय हुई शादी तो प्रेमी ने ली जान
Latest Mandla News
हवा में उड़कर दुकान काउंटर के पार पहुंचा बैल, छलांग को देख लोगों की फटी रह गई आंखें