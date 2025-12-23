Advertisement
दतिया में अंबेडकर की मूर्ति खंडित, रात के अंधेर में की गई शर्मनाक हरकत; स्थानीय लोगों भारी आक्रोश

MP News: दतिया से अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने की खबर सामने आई है.घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.मूर्ति किसने तोड़ी, इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:41 PM IST
Ambedkar statue vandalized in Datia: मध्य प्रदेश के दतिया में रात के समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की घटना सामने आई है.मूर्ति को क्षतिग्रस्त देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और आसपास का माहौल गरमा गया है.इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है.फिलहाल पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति स्थापित की जा रही है.

तोड़ी गई अंबेडकर की मूर्ति 
मामला दतिया के थाना बड़ौनी क्षेत्र के ग्राम छता का है.यहाँ रात के समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अंबेडकर की मूर्ति को नुकसान पहुँचाया गया है.सुबह जब ग्रामीणों की नज़र मूर्ति पर पड़ी, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया.ग्रामीणों ने घटनाक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को दी, जिसके बाद थाना बड़ौनी पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार मौके पर पहुँचे.मूर्ति को क्षतिग्रस्त किसने किया है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका है कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है.

लगाई जा रही नई मूर्ति 
प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा लिए गए निर्णय के बाद पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति स्थापित की जा रही है.वहीं थाना बड़ौनी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मूर्ति तोड़ने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पहली बार नहीं हुआ है ऐसा 
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने का यह पहला मामला नहीं है.इससे पहले भी कई बार कई जिलों में मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आती रही हैं.जो हुआ, उससे हमारा दिल टूटा है.हमारी मांग है कि ऐसा निंदनीय कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो.साथ ही हमारी मांग है कि नई मूर्ति स्थापित किए जाने वाली जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं. रिपोर्ट: मनोज गोस्वामी, दतिया

datia news hindi

