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दतिया उपचुनाव में त्रिकोणीय जंग, ASP ने दामोदर यादव पर खेला बड़ा दांव

Damodar Singh Yadav News: दतिया उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने दामोदर सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है. दामोदर यादव ने नरोत्तम मिश्रा को अपना प्रतिद्वंद्वी बताया है. उन्होंने विकास, रोजगार, किसानों की समस्याएं, सामाजिक सौहार्द, भ्रष्टाचार और भयमुक्त माहौल को चुनावी मुद्दा बनाया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 07, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:12 PM IST
दतिया उपचुनाव में त्रिकोणीय जंग, ASP ने दामोदर यादव पर खेला बड़ा दांव
Image Credit: Datia Bypoll Election NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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