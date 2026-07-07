दतिया उपचुनाव में त्रिकोणीय जंग, ASP ने दामोदर यादव पर खेला बड़ा दांव

भ्रष्टाचार खत्म करेंगे

वहीं उन्होंने कहा कि 'शहर के लोग भले खुलकर अपनी बात नहीं कह रहे हों, लेकिन विभिन्न सर्वे और निष्पक्ष मीडिया की रिपोर्टें बता रही हैं कि इस बार आजाद समाज पार्टी को अच्छा समर्थन मिल रहा है. मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बदलाव चाहती है और उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा.' आगे कहा कि 'अगर जनता मुझे विधायक बनाती है तो मेरी पहली प्राथमिकता क्षेत्र से भय और भ्रष्टाचार के माहौल को खत्म करना होगी. समाज में भाईचारा और सौहार्द स्थापित करना जरूरी है. आज राजनीति में जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है, जिससे समाज बंटा है. मैं सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम करूंगा.'