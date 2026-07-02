दतिया उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, 30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे, देखें शेड्यूल

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MP Politics News: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. चुनाव आयोग ने पूरा शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि 6 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी. इसके साध ही चुनाव प्रक्रिया भी औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी. उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दतिया विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है. वहीं चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अब क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.
निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. जो उम्मीदवार चुनाव मैदान से हटना चाहेंगे, उनके लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लेने का अवसर रहेगा. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 30 जुलाई को मतदान कराया जाएगा. मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट की व्यवस्था रहेगी ताकि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारु तरीके से पूरी की जा सके.
3 अगस्त को आएंगे नतीजे
वहीं मतदान के बाद 3 अगस्त को चुनाव परिणाम सामने आएंगे. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 4 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी. दतिया सीट पर होने वाला यह मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम माना जा रहा है. दोनों दल इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं. यही वजह है कि उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक हलकों में चर्चा और गतिविधियां तेज हो गई हैं.
क्या कांग्रेस बचा पाएगी गढ़?
दतिया विधानसभा सीट का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हराया था. उस जीत को प्रदेश की बड़ी राजनीतिक घटनाओं में गिना गया था. अब उपचुनाव के जरिए भाजपा इस सीट पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी. ऐसे में यह चुनाव स्थानीय से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने वाला माना जा रहा है.
जानिए क्या था पूरा मामला?
दरअसल, यह पूरा मामला कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने से जुड़ा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने करीब 28 साल पुराने सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. दो साल से अधिक की सजा मिलने के कारण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस फैसले के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई।. इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने सीट खाली घोषित कर दी. उसके बाद दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया.
उपचुनाव पर मंत्री का बयान
वहीं दतिया उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी और चुनाव भी जीतेगी. उन्होंने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी. उम्मीदवार की घोषणा पार्टी करेगी. वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस न्यायपालिका, कार्यपालिका और निर्वाचन आयोग सभी पर सवाल उठाती रहती है.
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