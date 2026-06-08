भाई ही निकला कातिल, संपत्ति विवाद में विनोद यादव की हत्या; 4 दिन में पुलिस ने किया खुलासा

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Datia Crime News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर थाना क्षेत्र के ग्राम अजीतपुरा में हुई एक संदिग्ध मौत का पुलिस ने महज चार दिनों में सनसनीखेज खुलासा कर दिया. जिस मौत को शुरुआत में हादसा माना जा रहा था. दरअसल, पारिवारिक संपत्ति विवाद में रची गई सोची-समझी हत्या निकली. हत्या का मास्टरमाइंड मृतक का बड़ा भाई ही निकला.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 38 वर्षीय विनोद यादव उर्फ खुशी यादव 1 जून को दूध देने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. अगले दिन उसकी मोटरसाइकिल खेत में खड़ी मिली और शव नदी से बरामद हुआ. शुरुआती तौर पर मामला दुर्घटना जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन पुलिस को परिस्थितियां संदिग्ध लगीं.
मामले में चौंकाने वाला हुआ खुलासा
इस मामले की जांच में चौंकाने वाला भी खुलासा सामने आया है. जांच में पता चला है कि जमीन और पारिवारिक संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के कारण बड़े भाई मनोज यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची. आरोपियों ने विनोद को कार में बैठाकर घुमाया, शराब पिलाई और नशे की हालत में नदी में डुबोकर उसकी हत्या कर दी, ताकि मामला दुर्घटना लगे.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
वहीं पुलिस ने आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया है. मामले में राहुल यादव, करण यादव, रवि यादव, गुलशन यादव और आकाश दोहरे अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. भांडेर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता.
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