Add Zee Business As A Preferred Source
App

भाई ही निकला कातिल, संपत्ति विवाद में विनोद यादव की हत्या; 4 दिन में पुलिस ने किया खुलासा

Bhander Murder Case: दतिया में एक व्यक्ति की मौत का चार दिन बाद खुलासा हुआ है. जांच में पता चला है कि पारिवारिस संपत्ति विवाद के चलते बड़े भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 08, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:57 PM IST
भाई ही निकला कातिल, संपत्ति विवाद में विनोद यादव की हत्या; 4 दिन में पुलिस ने किया खुलासा
Image Credit: Bhander Murder Case

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भाई ही निकला कातिल, संपत्ति विवाद में विनोद यादव की हत्या; 4 दिन हुआ बड़ा खुलासा
datia news3 min ago
2
mp news59 min ago
3
Neemuch News1 hr ago
4
Mahesh Kewat1 hr ago
5
gwalior crime news9:08 AM IST