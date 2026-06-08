भाई ही निकला कातिल, संपत्ति विवाद में विनोद यादव की हत्या; 4 दिन में पुलिस ने किया खुलासा

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

वहीं पुलिस ने आरोपी मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया है. मामले में राहुल यादव, करण यादव, रवि यादव, गुलशन यादव और आकाश दोहरे अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. भांडेर पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच नहीं सकता.