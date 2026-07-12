/मां पीतांबरा के दरबार से भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने किया चुनावी आगाज, विकास और रोजगार का किया वादा

मीडिया से चर्चा में आशुतोष तिवारी ने कहा कि दतिया में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा कराए गए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन पर विश्वास जताया है और वे इस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि कहीं किसी स्तर पर असंतोष है तो डॉ. नरोत्तम मिश्रा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें साथ लेकर चलेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा.