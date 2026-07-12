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मां पीतांबरा के दरबार से भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने किया चुनावी आगाज, विकास और रोजगार का किया वादा

Datia By Election: दतिय उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने मां पीतांबरा देवी के दर्शन कर चुनावी अभियान की शुरुआत की. उन्होंने मां पीतांबरा से जीत का आशीर्वाद लेने के साथ जनता से भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगा.

Written ByManoj Goswami Edited By:Pooja
Published: Jul 12, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:24 PM IST
मां पीतांबरा के दरबार से भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने किया चुनावी आगाज, विकास और रोजगार का किया वादा

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मनोज गोस्वामी दतिया से रिपोर्टर हैं.

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