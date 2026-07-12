/मां पीतांबरा के दरबार से भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने किया चुनावी आगाज, विकास और रोजगार का किया वादा

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Datia By Election: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने रविवार को दतिया पहुंचते ही मां पीतांबरा देवी के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और जीत का आशीर्वाद लिया. इसके बाद उन्होंने आमजन से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील करते हुए चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की.
मीडिया से चर्चा में आशुतोष तिवारी ने कहा कि दतिया में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा कराए गए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और क्षेत्र के समग्र विकास को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन पर विश्वास जताया है और वे इस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि कहीं किसी स्तर पर असंतोष है तो डॉ. नरोत्तम मिश्रा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें साथ लेकर चलेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव में पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा.
उपमुख्यमंत्री भी रहे मौजूद
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, सेवढ़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल, भांडेर के पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया और भिंड-दतिया लोकसभा क्षेत्र की सांसद संध्या राय सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे. दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान में अब लगभग 18 दिन शेष हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों ने नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.76 लाख मतदाता हैं. ऐसे में दोनों दलों के सामने कम समय में अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने की चुनौती है. चुनावी जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में जिस दल का संगठन और प्रचार अधिक प्रभावी रहेगा, वही जीत की दौड़ में बढ़त हासिल कर सकता है.
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