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दतिया में दिन-दहाड़े BJP पार्षद की गोली मारकर हत्या, आधे घंटे तक पड़ा रहा शव, इलाके में फैली सनसनी

Datia Councillor Murder News​: मंगलवार को दतिया में BJP पार्षद कल्लू कुशवाहा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना उस समय हुई जब वे मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद अपने घर लौट रहे थे.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Mar 31, 2026, 11:10 AM IST
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दतिया में दिन-दहाड़े BJP पार्षद की गोली मारकर हत्या, आधे घंटे तक पड़ा रहा शव, इलाके में फैली सनसनी

Datia Crime News: मंगलवार को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षद कल्लू कुशवाहा की दिन-दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है. यह घटना उस समय हुई जब वे एक मंदिर से लौट रहे थे. सेवड़ा चुंगी के पास, 5-6 बदमाशों के एक समूह ने जो घात लगाकर बैठे थे उन्हें घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

करीब आधे घंटे तक पड़ा रहा शव
इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया है. चश्मदीदों और स्थानीय निवासियों का आरोप है कि अपराध स्थल के बेहद करीब पुलिस चौकी होने के बावजूद, पुलिस बल आधे घंटे की देरी से मौके पर पहुंचा. इस दौरान पार्षद का शव सड़क पर ही पड़ा रहा, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा. अपनी शुरुआती जांच में पुलिस इस हत्या और किसी पुरानी रंजिश के बीच संभावित संबंध की पड़ताल कर रही है.

मंदिर से लौटते समय हत्या
रिपोर्ट्स के अनुसार पार्षद कल्लू कुशवाहा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद अपने घर लौट रहे थे. रास्ते में, सिविल लाइंस पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवड़ा चुंगी के पास लगभग 5-6 हमलावरों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया. ये हमलावर पहले से ही घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने तुरंत ही ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं. पार्षद ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस घटना के पीछे कोई पुरानी रंजिश हो सकती है. इस अपराध के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है. यह घटना एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई,  जिससे सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: वाराणसी दौरे पर CM मोहन, भोपाल के यात्रियों को रेलवे की सौगात, पढ़ें 31 मार्च की खबरें

 

पुलिस चौकी के पास हुई हत्या
बताया जा रहा है कि पार्षद का शव घटनास्थल पर लगभग आधे घंटे तक पड़ा रहा. पास में ही पुलिस चौकी होने के बावजूद पुलिसकर्मी तुरंत मौके पर नहीं पहुंच पाए, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया. पुलिस अब घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जाँच शुरू कर दी है.

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