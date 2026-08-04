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दतिया उपचुनाव हार के बाद BJP का बड़ा एक्शन, जिला संगठन तत्काल भंग, समीक्षा समिति की सिफारिश पर कार्रवाई

BJP Datia News: दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है. पूरे जिला संगठन को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया. वहीं समीक्षा समिति की सिफारिश पर जिलाध्यक्ष समेत सभी संगठनात्मक इकाइयों को पदमुक्त कर दिया है.

Written ByRanjan BhagatEdited ByManish kushawah
Published: Aug 04, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:49 PM IST
दतिया उपचुनाव हार के बाद BJP का बड़ा एक्शन, जिला संगठन तत्काल भंग, समीक्षा समिति की सिफारिश पर कार्रवाई
Image Credit: ZEE MEDIA

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रंजन भगत ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और भोपाल में संवाददाता हैं.

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