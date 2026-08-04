/दतिया उपचुनाव हार के बाद BJP का बड़ा एक्शन, जिला संगठन तत्काल भंग, समीक्षा समिति की सिफारिश पर कार्रवाई

BJP Action After Datia Up-chunav: दतिया उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है. हार की समीक्षा के लिए गठित दो सदस्यीय समिति की सिफारिश पर दतिया जिले की पूरी संगठनात्मक ईकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है. जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभागों सहित सभी जिला संगठन इकाइयों को पदमुक्त कर दिया गया है. यह फैसला सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई सीनियर नेताओं की मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक के बाद लिया गया है. पार्टी अब नए सिरे से संगठन के पुनर्गठन की तैयारी करेगी.