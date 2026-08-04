/दतिया उपचुनाव हार के बाद BJP का बड़ा एक्शन, जिला संगठन तत्काल भंग, समीक्षा समिति की सिफारिश पर कार्रवाई

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BJP Action After Datia Up-chunav: दतिया उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की है. हार की समीक्षा के लिए गठित दो सदस्यीय समिति की सिफारिश पर दतिया जिले की पूरी संगठनात्मक ईकाई को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है. जिलाध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, जिला कार्यसमिति, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभागों सहित सभी जिला संगठन इकाइयों को पदमुक्त कर दिया गया है. यह फैसला सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत कई सीनियर नेताओं की मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक के बाद लिया गया है. पार्टी अब नए सिरे से संगठन के पुनर्गठन की तैयारी करेगी.
दरअसल, चुनाव से पहले ही दतिया में बीजेपी के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आ गई थी. इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थकों में असंतोष था. कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी विरोध में सड़कों पर उतर आए थे. उस दौरान जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह समेत बूथ स्तर तक कई पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे भी सौंप दिए थे. हालांकि, उस समय पार्टी ने उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए थे, लेकिन अब उपचुनाव में हार के बाद संगठन ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरी जिला इकाई को भंग कर दिया.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @Hkhandelwal1964 जी के निर्देश अनुसार दतिया विधानसभा उप-चुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर भाजपा दतिया जिले की वर्तमान संगठनात्मक संरचना को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। pic.twitter.com/cJNmgXc0NO
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) August 4, 2026
सीएम आवास पर हुई बैठक
मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक में हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उपचुनाव प्रभारी, सांसद भारत सिंह कुशवाह, कई मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे. इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे. उन्होंने चुनाव के दौरान हुई गतिविधियों से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग और कथित भितरघात से संबंधित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी नेतृत्व के सामने रखे.
कई भ्रामक जानकारी मिली
बैठक में सामने आए सबूत के आधार पर भाजपा ने जांच के लिए दो सदस्यीय समिति बनाई. प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा को इसकी जिम्मेदारी दी गई. दोनों नेताओं ने चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर पूरे मामले की पड़ताल की. समिति ने चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित फर्जी पत्रों और भ्रामक पोस्ट की भी जांच की. इसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को सौंप दी, जिसके आधार पर दतिया जिला संगठन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई.
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