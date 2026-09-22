दतिया बीजेपी को मिला नया जिलाध्यक्ष, उपचुनाव में हार के बाद मानवेंद्र सिंह को मिली जिम्मेदारी

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मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद जिला संगठन को भंग किए जाने के करीब डेढ़ महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी में नए जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी है. वहीं बीजेपी के सीनियर नेता मानवेंद्र सिंह परिहार को दतिया का भाजपा का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है.
प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर मानवेंद्र सिंह परिहार की नियुक्ति की घोषणा की. इससे पहले 4 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने दतिया जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह सहित जिला कार्यकारिणी, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ और अन्य संगठनात्मक इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया था.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री @Hkhandelwal1964 जी ने भाजपा जिला अध्यक्ष की घोषणा की है, जो निम्न अनुसार है! pic.twitter.com/tpN31PUm7b
— BJP Madhya Pradesh (@BJP4MP) September 22, 2026
मानवेंद्र सिंह को मिली जिम्मेदारी
अब मानवेंद्र सिंह परिहार के सामने दतिया में भाजपा के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी होगी. नई नियुक्ति के साथ ही दतिया भाजपा में लंबे समय से चल रहे संगठनात्मक बदलाव के दौर को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
हार के बाद लिया था बीजेपी ने एक्शन
जुलाई में जब दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया था. उनकी जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा था. वहीं उपचुनाव में कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था. इस चुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से करारी शिकष्त दी थी. इस हार के बाद बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया था, पूरे जिला संगठन को भंग कर दिया था. करीब डेढ़ महीने बाद नए जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है.
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