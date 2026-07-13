/दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा का बड़ा दांव, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, CM मोहन के साथ नरोत्तम मिश्रा संभालेंगे मोर्चा

इन्हें भी मिली जिम्मेदारी

वहीं प्रदेश के दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के अलावा, वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह भी प्रचार करेंगे. संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि भी अलग-अलग इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे. राजनीतिक नजरिए से देखें तो पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को शामिल किए जाने पर सबसे ज्यादा ध्यान गया है. विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने पहले नाराजगी जाहिर की थी. हालांकि, बाद में पार्टी नेतृत्व ने स्थिति को संभाला, सभी को एक मंच पर एकजुट किया और चुनाव की तैयारियों को तेज किया. स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें शामिल किए जाने को अब बीजेपी की एकता और संगठनात्मक एकजुटता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.