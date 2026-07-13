/दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा का बड़ा दांव, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, CM मोहन के साथ नरोत्तम मिश्रा संभालेंगे मोर्चा

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Datia By Election 2026: दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे गए प्रस्ताव में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है.
इस सूची में मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर संगठन के प्रमुख नेताओं को भी शामिल किया गया है. इस सूची में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है. भाजपा की प्रस्तावित सूची के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे. उनके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक भी दतिया में जनसभाओं और अन्य चुनावी कार्यक्रमों के जरिए पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे.
#WATCH भोपाल(मध्य प्रदेश): भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने दतिया उपचुनाव पर कहा, "मुख्यमंत्री के साथ नामांकन के लिए जा रहा हूं। आशुतोष तिवारी के नामांकन में रहूंगा। मैं पार्टी का काम करूंगा, प्रचार करूंगा।" pic.twitter.com/14VjP6zKZk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 13, 2026
इन्हें भी मिली जिम्मेदारी
वहीं प्रदेश के दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के अलावा, वरिष्ठ मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह भी प्रचार करेंगे. संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और चुने हुए प्रतिनिधि भी अलग-अलग इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे. राजनीतिक नजरिए से देखें तो पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को शामिल किए जाने पर सबसे ज्यादा ध्यान गया है. विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों ने पहले नाराजगी जाहिर की थी. हालांकि, बाद में पार्टी नेतृत्व ने स्थिति को संभाला, सभी को एक मंच पर एकजुट किया और चुनाव की तैयारियों को तेज किया. स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें शामिल किए जाने को अब बीजेपी की एकता और संगठनात्मक एकजुटता के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.
30 जुलाई को होगा मतदान
बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने दतिया के शाही परिवार के घनश्याम सिंह पर दांव लगाया है. सोमवार को दतिया में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन वोटिंग 30 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी.
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