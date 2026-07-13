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दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा का बड़ा दांव, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, CM मोहन के साथ नरोत्तम मिश्रा संभालेंगे मोर्चा

Datia By Election 2026: दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है.

Written ByPooja
Published: Jul 13, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:50 PM IST
दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा का बड़ा दांव, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, CM मोहन के साथ नरोत्तम मिश्रा संभालेंगे मोर्चा

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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