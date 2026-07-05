'छलनी में हजार छेद...', कांग्रेस पर बरसे नरोत्तम मिश्रा, दिग्विजय-जीतू पटवारी पर साधा निशाना

डॉ. मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्हें अहंकारी बता रहे हैं, जबकि दोनों स्वयं बड़े अंतर से चुनाव हार चुके हैं. उन्होंने कहा, 'दिग्विजय सिंह 1 लाख 46 हजार वोटों से हारे थे, जीतू पटवारी 40 हजार वोटों से हारे थे, जबकि मैं केवल 7 हजार वोटों से चुनाव हारा हूं. इसके बावजूद मुझे अहंकारी कहा जा रहा है. मैं अहंकारी नहीं, संस्कारी हूं.'