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'छलनी में हजार छेद...', कांग्रेस पर बरसे नरोत्तम मिश्रा, दिग्विजय-जीतू पटवारी पर साधा निशाना

Datia By-Election News: दतिया उपचुनाव के बीच पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए खुद को 'अहंकारी नहीं, संस्कारी' बताया. उन्होंने दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी पर निशाना साधा.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 05, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:03 PM IST
'छलनी में हजार छेद...', कांग्रेस पर बरसे नरोत्तम मिश्रा, दिग्विजय-जीतू पटवारी पर साधा निशाना
Image Credit: Datia By-Election NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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