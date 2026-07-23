/रोचक होगा दतिया उपचुनाव, वोटिंग से सिर्फ 7 दिन पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत, बूथ कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

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Datia Bypoll Election: दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतदान में अब सिर्फ सात दिन बाकी हैं. चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित की गई. बैठक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संपर्क करने, पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने तथा अधिक से अधिक लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए. चुनाव के अंतिम चरण में संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया.
बैठक में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, जीतू जिराती, पूर्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विपिन गोस्वामी, जिला महामंत्री अतुल भूरे चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला, जिला उपाध्यक्ष पंकज गुप्ता, नगर मंडल अध्यक्ष पुनीत टिलवानी, लक्ष्मण साहिबानी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. सभी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया.
30 जुलाई को होगा मतदान
बैठक में भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव के आखिरी दिनों में हर बूथ और हर मतदाता तक पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण है. कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन मजबूत रखने और लगातार जनसंपर्क अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई. दरअसल, दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मुख्य मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 3 अगस्त को की जाएगी. चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वॉड और निगरानी दलों की गश्त भी बढ़ा दी गई है.
काफी रोचक होगा मुकाबला
इस बार मुकाबला काफी रोचक माना जा रहा है. NOTA सहित कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की एक बैलेट यूनिट में अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम ही शामिल किए जा सकते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के कारण इस बार हर मतदान केंद्र पर दो बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी. प्रशासन ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है.
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